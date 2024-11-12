В Минздраве утвердили техрегламент «О безопасности алкогольной продукции»
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Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории РК требования к алкогольной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»
Техрегламент регулирует требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке алкогольной продукции для обеспечения ее свободного перемещения.
Документ разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей алкогольной продукции относительно её назначения и безопасности.
Более подробную информацию можно посмотреть в аннотации.