В многоэтажке Шымкента нашли тела троих детей и бабушки

Происшествия
Четыре человека, трое из которых несовершеннолетние, погибли в Шымкенте, сообщает Tvk-uko.kz.
Тела были обнаружены 10 декабря в квартире на четвертом этаже дома № 31 по проспекту Республики. Среди погибших девочка четырех лет, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка.
Родственники и соседи накануне высказали обеспокоенность длительным отсутствием детей и взрослых. Семья снимала квартиру в жилом доме.
Волнения родственников переросли в тревогу, и они вызвали спасателей ЧС и полицию. Когда сотрудники ДЧС вскрыли двери, то обнаружили страшную находку – мертвые тела.
По всей видимости, смерть наступила двое-трое суток назад. По одной из предварительных версий, причиной смерти мог стать газ. Проводится расследование.
Тела были обнаружены 10 декабря в квартире на четвертом этаже дома № 31 по проспекту Республики. Среди погибших девочка четырех лет, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка.
Родственники и соседи накануне высказали обеспокоенность длительным отсутствием детей и взрослых. Семья снимала квартиру в жилом доме.
Волнения родственников переросли в тревогу, и они вызвали спасателей ЧС и полицию. Когда сотрудники ДЧС вскрыли двери, то обнаружили страшную находку – мертвые тела.
По всей видимости, смерть наступила двое-трое суток назад. По одной из предварительных версий, причиной смерти мог стать газ. Проводится расследование.