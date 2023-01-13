В морозы остались без газа

Дома сельчан резко остыли после того, как в ночь со вторника на среду в газопроводе упало давление и голубое топливо перестало поступать. Многие тогда пожалели, что поторопились летом 2021 года распрощаться с печками на угле и перейти на газовое отопление…

Каждому из 250 домовладельцев проблему обогрева жилища пришлось решать самостоятельно. Большинство семей переселилось в одну самую маленькую комнату, обогреть которую при помощи электрообогревателя или электрической плитки легче. Отапливать весь дом не то чтобы дорого, могут не выдержать электросети. И тогда весь поселок в морозные дни может остаться без электроэнергии. Между тем синоптики прогнозируют дальнейшее снижение температуры воздуха, обещая минус 25.

Аким Акжарского сельского округа, в состав которого входит Багыс, говорит, что сутки люди сидели без газа. Фельдшерско-акушерский пункт тоже газифицирован, и медикам пришлось приспосабливаться, чтобы принимать пациентов в быстро остывшем помещении. Старая школа населенного пункта по-прежнему работает на угле, да и дети сейчас переведены на онлайн-обучение.

Прибывшие в Багыс специалисты газовой службы предположили, что в трубу газопровода могла попасть вода, замерзнуть, и из-за этого упало давление. После продувки трубы компрессором дома начали подключать повторно. Всю ночь со среды на четверг велась работа, позволившая у 70% абонентов возобновить подачу газа. Оставшихся обещают подключить к системе газоснабжения в течение дня.

Аул расположен на границе с Узбекистаном, в своеобразном анклаве. С трех сторон его обрамляет линия государственной границы, со стороны гор поселковые земли соседствуют с территорией Казыгуртского района. До райцентра – Сарыагаша – отсюда 40 км пути, до Шымкента – чуть более 100 км.