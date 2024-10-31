Минцифры утвердило правила выдачи разрешения виртуальному оператору сотовой связи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Виртуальный оператор - оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал «ПАРАГРАФ»

Государственную услугу оказывает Комитет телекоммуникаций МЦРИАП. Для получения госуслуги физические и юридические лица направляют через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz заявление. Также нужны документы, подтверждающие соответствие услугополучателя квалификационным требованиям.

Приказ МЦРИАП РК вводится в действие с 30 декабря 2024 года.