В МВД напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

После этой даты управление незарегистрированным транспортом станет нарушением закона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев напомнил, что для того, чтобы успеть зарегистрировать мопеды, осталось чуть больше двух недель, сообщает Kazpravda.kz

«После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона. В случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 Административного кодекса. В настоящее время по республике зарегистрировано 8 527 мопедов», - сказал начальник департамента.

Он добавил, что для регистрации транспортного средства нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства.

«При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, можно предоставить и в электронном виде, технический паспорт или сведения о технических характеристиках мопеда. Заполнить заявление. Провести осмотр мопеда. Оплатить государственные пошлины за регистрацию транспортного средства, выдачу свидетельства о регистрации и госномер. Не откладывайте регистрацию! Позаботьтесь о соответствии вашего мопеда требованиям закона заранее, чтобы избежать «неприятных последствий», - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

#транспорт #регистрация #мопед

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