В МВД напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля

После этой даты управление незарегистрированным транспортом станет нарушением закона
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев напомнил, что для того, чтобы успеть зарегистрировать мопеды, осталось чуть больше двух недель, сообщает Kazpravda.kz
«После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона. В случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 Административного кодекса. В настоящее время по республике зарегистрировано 8 527 мопедов», - сказал начальник департамента.
Он добавил, что для регистрации транспортного средства нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства.
«При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, можно предоставить и в электронном виде, технический паспорт или сведения о технических характеристиках мопеда. Заполнить заявление. Провести осмотр мопеда. Оплатить государственные пошлины за регистрацию транспортного средства, выдачу свидетельства о регистрации и госномер. Не откладывайте регистрацию! Позаботьтесь о соответствии вашего мопеда требованиям закона заранее, чтобы избежать «неприятных последствий», - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.