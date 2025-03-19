В МВД напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля

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Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев напомнил, что для того, чтобы успеть зарегистрировать мопеды, осталось чуть больше двух недель, сообщает Kazpravda.kz

«После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона. В случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 Административного кодекса. В настоящее время по республике зарегистрировано 8 527 мопедов», - сказал начальник департамента.

Он добавил, что для регистрации транспортного средства нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства.