В МВФ дали оценку мерам по борьбе с инфляцией в Казахстане

Во вторник, 6 июня, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой миссии Международного валютного фонда в нашей стране Николя Бланше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Стороны подробно обсудили текущую ситуацию и меры по развитию реального, бюджетного, финансового секторов экономики республики, приоритеты экономической политики РК на среднесрочный период, проведение структурных реформ, объявленных главой государства, а также меры, направленные на устранение последствий изменения климата.

Премьер-министр подчеркнул, что между Казахстаном и Фондом налажены тесные связи, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов. В частности, полным ходом идет комплексная оценка финансового сектора республики, в ближайшее время планируется открытие Регионального центра МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии в городе Алматы.

«Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и МВФ может быть выведено на качественно новый уровень», – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер-министр, несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохраняет положительный темп роста: за январь-апрель он составил 5%. Кроме того, по итогам прошлого года в республику привлечен рекордный за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций на уровне $28 млрд.

Вместе с тем Правительство продолжает системную работу по дальнейшему развитию национальной экономики. Так, в целях перезагрузки фискальной политики в текущем году разработаны новые Налоговый и Бюджетный кодексы, которые будут способствовать снижению ненефтяного дефицита до 5% к ВВП.

«За счет реализации комплекса мер планируется обеспечение роста валютных активов Нацфонда до $100 млрд к 2030 году», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также добавил, что Казахстан реализует поэтапный переход к альтернативным источникам энергии и повышению энергетической эффективности экономики.

Со своей стороны Николя Бланше отметил значительный прогресс Казахстана в укреплении экономической политики, бюджетного и финансового секторов.

«Экономическая активность в нынешнем году очень высока. Мы видим, что инфляция снижается, и хотим отметить результативные меры, принятые Правительством и Национальным банком Казахстана, чтобы постепенно взять ее под контроль. За последние 3 года Казахстан подвергся множественным шокам, но мы видим, что страна сумела в достаточной мере противостоять им», – сказал Николя Бланше.

Он добавил, что Международный валютный фонд планирует и далее поддерживать Казахстан в реализации реформ развития.

«Мы готовы развивать наше стратегическое партнерство посредством самых разных путей и форматов, включая наш Центр развития потенциала в Казахстане, который будет помогать и вашей республике, и всему региону», – подчеркнул Николя Бланше.