В начале было слово

Это событие можно назвать грандиоз­ным не только для казахской филологии, но и в целом для культуры и науки нашей страны. Словарь, который готовили в течение четырех лет более 50 казахстанских специалистов при методологической и технической поддержке Оксфордского университета, включает в себя 60 тыс. слов.

Конечно же, это не раскрывает всего лексического богатства как казахского, так и английского языков. Но и целью было не освоение всего лексического запаса, а создание наиболее функционального инструмента как для изучения английского, так и для обеспечения качественного перевода научной и художественной литературы. Учеными был составлен реестр наиболее часто употребляемых слов, соответствующих современному развитию языка.

– Инициатором данного важного проекта выступили международное общество «Қазақ тілі» и его президент – Рауан Кенжеханулы, – сказал вице-министр Министерства науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки. – От лица министерства хотел бы выразить признательность активисту предпринимательской сферы Тимуру Турлову, оказавшему поддержку проекту, а также другим профессионалам за их вклад.

Казахско-английский и англо-казахский словарь Oxford Qazaq Dictionary содержит объем знаний, достаточный, чтобы свободно читать и переводить на уровне носителя языка. Существуют приблизительные классификации по соотношению активного словарного запаса и уровню владения языком. Так, для начального уровня достаточно знать 250–500 слов. Разговорный уровень предполагает знание до 3 тыс. слов. Со знанием от 4 до 10 тыс. слов человек в состоянии достичь уровня С2 в общеевропейской системе оценки владения языком. Принято считать, что средний носитель языка знает от 10 до 65 тыс. слов, при этом в устной речи регулярно используется лишь небольшая доля словарного запаса.

– Словари – это важная инфраструктура языка, – отмечает президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы. – Без хороших, качественных, современных словарей развитие языка – как языка науки, технологий и инноваций – невозможно. Это действительно большой прорыв для нашего языкознания, потому что мы на базе большого опыта Оксфордского университета, его издательства, используя их реестр, методологию, подходы, смогли сделать такую большую работу. Десять тысяч копий для наших реалий – большой тираж. Он разойдется по всем библиотекам, университетам, чтобы все, кто изучает язык, занимается переводами, изучает науку, технологии, бизнес на английском языке, могли это связать с казахским языком.

Как отмечает координатор проекта Лаура Кенжиханкызы, все работали в соответствии со строгими техническими правилами и регламентом Оксфордского университета. В проекте приняли участие ученые и преподаватели вузов нашей страны, в их числе – Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана, Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Предпочтение отдавалось специалистам, имеющим большой опыт работы со словарями. В частности, сотрудники Института языкознания им. А. Байтурсынулы сделали большой вклад в организацию структуры словаря.

– Рукопись словаря несколько раз прошла экспертизу на нашем ученом совете, наши специалисты – кандидат филологических наук Нурсауле Рсалие­ва и молодые ученые Меруерт Имангазина и Айнур Баймурзина – принимали непосредственное участие в разработке словаря. Основной его реестр состоит из активных лексических единиц современного казахского языка. Отмечу, что нашим институтом был издан самый большой частотный словарь казахского языка на базе современных текстов, – рассказала директор Института языкознания им. А. Байтурсынулы Анар Фазылжан.

Если брать в расчет, что Оксфордский словарь английского языка насчитывает свыше 600 тыс. слов, то и в этом сравнении 10% всего лексического запаса в современном частотном его применении составляет весомую долю. Это объясняется тем, что любой язык живет своей жизнью и со временем активный словарный запас претерпевает серьезные изменения, и, к примеру, язык Шекспира в оригинале уже серьезно отличается от современного.