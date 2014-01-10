В начале славного пути

Интерес к этой киноленте объясним. Во-первых, «Путь Лидера» - это рассказ о восхождении к вершинам власти простого рабочего - горнового, металлурга, чей труд начинался в Карагандинской области, а основные объекты Казахмыса расположены именно там. А во-вторых, за общей вдохновляющей сюжетной канвой генеральный директор корпорации Бахтияр Крыкпышев увидел параллели со своей судьбой.

- Очень рад, что у меня есть сегодня такая возможность вместе с вами посмот­реть фильм про человека, который начал свою карьеру на Карагандинском металлургическом комбинате и благодаря силе воле и упорству достиг больших высот, - начал свое выступление Б. Крыкпышев. - В массовках принимали участие металлурги, простые жители Темиртау и других городов Карагандинской области. Это наша с вами родная область, и наде­юсь, что увижу много знакомых лиц. Мне приятно окунуться в прошлое, почувствовать дух того времени, увидеть, с каким энтузиазмом трудились мои отец и дед, с какими трудностями сталкивались, пока строили будущее казахстанской промышленности.

- Сегодня мы являемся продолжателями большого дела и своей работой влияем на экономику страны, - продолжил Б. Крыкпышев. - Поскольку Казахмыс является системообразующей компанией, мы оказываем максимально возможную поддержку развитию малого и среднего предпринимательства в регионах присутствия. По инициативе Казах­мыса созданы Союз и Ассоциация предпринимателей и промышленников в Балхашском и Жезказганском регионах. Как известно, сегодня любую компанию интересует соотношение цены и качества. Между тем мы готовы отдавать предпочтение предприятиям Балхашского и Жезказганского регионов при соответствии цены и качества продукции. Казахмыс переходит на новый уровень. Проводится оптимизация производства, пересматриваются технологии добычи и переработки. Все это делается для повышения рентабельности предприятий и удержания позиций международной медедобывающей компании. Как любой руководитель, я стараюсь обеспечить своих сотрудников стабильной работой, сделать условия их труда комфортными и безопасными.

Для меня лично фильм «Путь Лидера» особенно интересен тем, что история, рассказанная в нем, напоминает мою - свой трудовой путь я начал водителем БелАЗа, работал в шахте, сегодня занимаю должность генерального директора корпорации Казахмыс.

Очень убедительно освещен в фильме период учебы будущего Лидера нации в Днепродзержинске. Султан (так его зовут по сюжету) не только отлично учится, чему способствует отличное знание русского языка, но и преуспевает в спорте, при этом не забывает и национальные традиции. Однажды юноша попал в неприятную историю (произошла драка), и наставник Султана (актер Виктор Сухоруков) советует ему уезжать домой, в Казахстан, однако молодой человек отказывается, остается в Днепродзержинске, успешно оканчивает училище и уже победителем возвращается в Темиртау. И этот эпизод раскрывает становление личности, характера, воли молодого Султана, которого ценили не только соученики-казахстанцы, но и старшие товарищи-наставники.

Обращает на себя внимание и разносторонность личности будущего Президента - у него тонкий музыкальный слух, отличное здоровье и выдержка. А главное - он ценит людей и искренне заботится о них, не только о ставшем инвалидом друге, но и вообще обо всех, с кем ему приходится вместе работать. Он хочет добиться строительства больницы, обеспечить санаторно-курортное лечение, но это сделать трудно простому рабочему. И тогда по совету секретаря райкома партии он переходит на партийную работу - и этот шаг помогает ему претворить в жизнь свои замыслы, и с него начался новый этап в карьере молодого человека.

После просмотра фильма своими впечатлениями поделились некоторые сотрудники корпорации.

Ирина КОВАЛЕВА:

- Я посмотрела «Путь Лидера» и хочу сказать, что это очень хороший в воспитательном плане документ. Именно документ, потому что в нем много фактов биографических, он интересен всем - и людям в возрасте, и тем, кто только начинает свой путь. Такие картины гражданского содержания надо делать и показывать чаще, они привлекают зрителей. В прошлом году самыми кассовыми были фильм о Гагарине и «Легенда № 17» о Валерии Харламове. «Путь Лидера» - из того же ряда, но по масштабу он превосходит их.

Сауле АБДРАХМАНОВА:

- В плане патриотического воспитания нашей молодежи фильм может стать основополагающим, своеобразной отправной точкой. К сожалению, мы, родители, очень мало уделяли внимания этому. В фильме хорошо показано, что простой рабочий паренек в нашей стране может достигнуть больших высот, если умеет правильно ставить перед собой цели и достигать их. Тогда все придет - и карьерный рост, и желание, и умение отдать все своей Отчизне. Считаю, что это самое главное.

В оценке «Пути Лидера» работники корпорации Казахмыс оказались единодушны.

Бектур КАДЫРОВ