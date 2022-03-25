Глава ЦИК Нурлан Абдиров считает, что политические партии Казахстана должны стать активнее, а процесс выборов – более открытым.

В ходе рабочей поездки в Мангистау председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров провел встречу с представителями общественности по вопросам избирательного процесса.

Нынешний глава ЦИК проходил выборы в качестве депутата Мажилиса Парламента РК трижды, участвовал в избирательных кампаниях, и теперь ему самому предстоит организация выборного процесса. Он отметил, что встречи руководства Центризбиркома с населением и учет мнений граждан для формирования прогрессивного выборного процесса в Казахстане осуществляются впервые.

– Мы идем в направлении полной открытости. 16 февраля я был на приеме у Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства отметил, что очень важно обеспечить проведение всех предстоящих электоральных процессов открыто и в полном соответствии с законом. Для нас это вектор, по которому мы должны двигаться. Мы обсуждали, должны ли состоять члены ЦИК РК в партии. Я сразу сообщил, что вышел из партии по личной инициативе. Посчитал, что должен быть нейтрален и равноудален от всех политических сил. В ходе встречи Президент дал мне ряд поручений, для этого я посещаю все регионы Казахстана и встречаюсь не только с избирательными комиссиями, поскольку это наша работа, но и с гражданским обществом. Кого приглашать на встречи, определяют областные избирательные комиссии, исполнительная власть к этому не имеет никакого отношения, – отметил Нурлан Абдиров.

Глава Центральной избирательной комиссии РК посетил уже несколько регионов и отмечает, что ряд вопросов от населения повторяется, однако в каждом есть свои особенности. В Мангистауской области, например, предложили подумать над тем, как улучшить работу избирательных участков для граждан, работающих вахтовым методом. Мангистаусцы подняли вопрос и о том, что все участковые комиссии должны быть обеспечены присутствием членов всех зарегистрированных партий. До сегодняшнего дня это было физически невозможно, поскольку на местном сельском уровне фактически есть представители только одной из них.

– Над этим должны работать партии – набирать электорат, если хотят выиграть. Членов комиссии утверждают маслихаты, которые теперь будут формироваться по совсем другой системе. Районные маслихаты уже будут набираться по мажоритарной избирательной системе, что дает возможность избираться в них и беспартийным гражданам – тем, кого знает и уважает население, за кого будут отдавать голоса. И они будут утверждать составы местных комиссий. То есть это взаимосвязанные вещи, но к этому нужно вдумчиво относиться, – поясняет Нурлан Абдиров.

Еще один важный вопрос, который подняли мангистаусцы, – необходимость обсуждать с населением все новые поправки в Конституцию РК перед их принятием. Также для жителей Мангистауской области важно, чтобы такие обсуждения и разъяснения проводились на государственном языке.

Председатель ЦИК выразил благодарность гражданам за то, что пришли и высказали свое мнение, а также передали письменные предложения. Это, по мнению Нурлана Абдирова, очень важный посыл от общества, в котором граждане становятся сознательными и активными.