В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация

Общество
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Валентина Мелехова, Костанайская область

В общей сложности без света и связи с начала паводка в Торгайском регионе находились 53 села.

фото предоставлено акиматом Костанайской области

– На сегодня остаются еще 18 малых населенных пунктов, где по-прежнему нет электричества. Работы осложняются тем, что опоры стоят в воде, и подъехать к ним очень затруднительно. Но работы продолжаются, местные исполнительные органы и коммунальные службы трудятся в местах дислокации 24 на 7, – рассказал замуправления энергетики и ЖКХ Костанайской области Аслан Уринбасаров.

По этой же причине затруднен процесс подсчета разрушенных паводком домов. Несмотря на это, спецкомиссия работает, и все потери местным жителям обещают возместить. Напомним, Костанайский акимат одним из первых начал производить выплаты пострадавшим от паводка. Компенсация на первостепенные нужды (съем жилья, покупку одежды и продуктов питания) в размере 100 тыс. тенге на каждого члена семьи – это только начало большой работы. Сейчас выплаты ведутся по линии Министерства соц­защиты.

– Для получения помощи в размере 50 МРП, или 184 600 тенге, нужно обратиться в акимат или к акиму сельского округа с заявлением и документами, подтверж­дающими ущерб (например, справкой органов ЧС). Если ущерб нанесен недвижимости (домам, постройкам), движимости (транспорту, сельскохозяйст­венной технике и т. д.), скоту и т. д., пострадавшим предос­тавляются выплаты за счет средств местного бюджета. Для этого необходимо обратиться в местные акиматы с заявлением и приложить перечень утраченного имущества и подтверждающие докумен­ты о регистрации права собственности, по скоту необходима регистрация в системе ИСЖ (Идентификация сельскохозяйственных животных). Размер ущерба определяется независимыми оценщиками, которых привлекают местные исполнительные органы, – сообщили в информационном штабе Костанайской области.

На 1 апреля текущего года за социальной помощью обратились около 250 человек из районов Амангельды, Джангельды и города Аркалыка. Из них уже получили помощь 174 человека на общую сумму 33 млн тенге. Также за счет внебюджетных средств помощь получили 314 человек на сумму 31,4 млн тенге. На данный момент рассматривается 43 заявления на возмещение ущерба, идет оценка утраченного имущества.

Помощь будет оказана также за счет спонсорских средств граждан и предпринимателей, которые проявили неравнодушие. Помимо денег, волонтеры собирают вещи и продукты для пострадавших от паводка.

– В районах организованы места приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают, сортируют и раздают вещи, которые приходят. В основном требуются резиновая обувь, перчатки, мешки, матрасы, одеяла, лопаты, продукты питания, одежда, памперсы. Организованы полевые кухни для тех, кто помогает в работе. Из Костаная ежедневно отправляется гуманитарная помощь, собранная со всего Казахстана. К нам едут «ГАЗели» и фуры, – пояснил руководитель регионального фронт-офиса волонтеров Костанайской области Николай Боголюбов.

#паводок #электричество #восстановление #Торгайский район

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