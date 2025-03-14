В нашем краю есть на что посмотреть

История, экология, экстрим

В регионе стали уделять больше внимания развитию туризма. Только за прошлый год реа­лизовано три из семи начатых масштабных инвестиционных проектов. Рассчитано, что после воплощения в жизнь всех обозначенных бизнес-идей, стоимость которых обошлась в 15,9 млрд тенге, будет создано 200 новых постоянных рабочих мест.

В 2024 году введены в строй туристические зоны отдыха Koksai resort и «Алмалы». Обе расположились недалеко от областного центра, на территории Жамбылского района, и уже несколько месяцев принимают гостей. Также летом заработал городской аквапарк «Зербулак», ставший местом притяжения для тех, кто в жаркую погоду желает провести время у воды, но со всеми удобствами. Правда, водные аттракционы для детей и взрослых доступны не для всех в силу дороговизны. Судя по комментариям местных жителей, для многих семей, особенно многодетных, это неподъемные суммы. И все же практически весь летний сезон в аквапарке яблоку негде было упасть.

Местные власти отмечают заметное увеличение туристического потока, в том числе гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

– У нашей области большой потенциал для развития как въездного, так и внутреннего туризма, – отмечает директор туристского информационного центра «Тараз-Туризм» областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Молдир Уразалиева. – Внимание большинства гостей привлекают памятники истории и археологии. Культурное наследие Жамбылской области включает 3 510 памятников, среди которых пять объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это городища Баласагун, Кулан, Орнек, Костобе и дворцовый комплекс Акыртас.

Набирают популярность галерея петроглифов Карасай, раннеисламская мечеть и караван-сарай при ней. Самыми посещаемыми объектами являются мавзолеи Айши-биби, Бабаджи-хатун, Карахана и Тектурмас, городище Древний Тараз, святилище Жайсан, а также окутанный тайнами дворцовый комплекс Акыртас. К примеру, только мазары Айши-биби и Карахана ежегодно привлекают около 83 тыс. посетителей.

Второе направление, имеющее большие перспективы, – экологическое. В последнее время многих интересуют красивые природные места, которых в регионе предостаточно. Среди них – Аксу-Жабаглинский заповедник, Коксайский каньон, более 30 ущелий, среди которых популярные Бериккара и Макпал.

– С целью развития горного кластера в ущельях Жуалынского, Жамбылского, Т. Рыскулова и Меркенского районов открыто восемь новых маршрутов, пролегаю­щих через скалы, которые были включены в республиканский реестр экологического и экстремального туризма, – проинформировала Молдир Уразалиева.

Новый импульс развитию сферы в регионе придают также детский, молодежный, медицинский и экстремальный виды туризма. В области реализуется немало проектов, направленных на привлечение в кластер новых предпринимателей по этим направлениям.

Особое внимание уделяется­ развитию инфраструктуры туристического сектора, благо­устройству объектов и созданию комфортных условий для пребывания гостей. На сегодняшний день на территории облас­ти расположены 255 гостиниц, 525 пунктов питания и 21 зона отдыха, действуют 16 туристских организаций, девять детско-оздоровительных лагерей и семь санаториев. Все они готовы к оказанию необходимых гостям услуг.

За счет средств частных инвес­торов обеспечили подачу чистой питьевой воды к уникальному памятнику древности – комплексу Акыртас. Центр отдыха «Таскөл» в Таразе обеспечен электроснабжением. Разработана и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по улучшению инфраструктуры еще четырех туристских объектов. А в местах массового скопления людей установлены четыре справочных терминала, которые предоставляют туристам необходимую информацию.

Следует отметить, что в регионе, наконец, уделили внимание подготовке грамотных экскурсоводов и гидов. Для этой цели в прошлом году организованы соответствующие курсы. В результате 30 специалистов получили сертификаты международного образца. Кроме того, запущены проект «Живые уроки», экскур­сионная программа Taraz City bus, а также прошло мероприятие «Көктем көркі – қызғалдақ», посвященное цветению тюльпанов, в том числе наиболее известных – Кауфмана и Грейга, включенных в Красную книгу Казахстана.

Большие надежды руководства области связаны и с местными умельцами, особенно занятыми народными ремеслами. После того как Тараз первым из городов Казахстана вошел во Всемирный список городов ремесленников, с каждым годом растет количество организаций, предпринимателей, заинтересованных в установлении отношений с жамбылскими мастерами и налаживании экономических и культурных связей с регионом в целом. Это видно даже по расширению географии участников ежегодной международной выс­тавки-ярмарки «Тараз – город ремесленников».

– С тех пор как Тараз вошел в список городов, где развивают народные промыслы, в нашей области были открыты четыре ремесленные ассоциации, объе­динившие порядка 160 местных умельцев: Qoloner Taraz, «Өшпес мұра», «Жамбыл облысы қолөнершілер одағы» и «Шебер шаңырақ», в которую вошли 30 мастеров с ограниченными физическими возможностями, – сказала Молдир Уразалиева.

Согласно статистическим данным, по итогам прошлого года в область приехали свыше 151 тыс. туристов, что на 138% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из этого числа более 148,6 тыс. человек составляют резиденты, приехавшие в рамках внутреннего туризма.

В новом формате

– Чтобы привлечь еще больше туристов, в нынешнем году мы намерены изменить формат работы, – поделилась планами директор туристского центра. – В частности, предполагается повышение имиджа региона через различные рекламные кампании, представление его туристического потенциала на международном рынке, а также активное развитие экологического и экстремального туризма.

Сделан акцент на привлечении инвестиций для создания комфортных и безопасных условий путешественникам. Для усиления целевой медийной рекламы туристский центр был полностью обеспечен необходимыми техническими средствами, включая квадрокоптеры, мониторы, профессиональные фотоаппараты, ноутбуки и другое. Предусматривается организация масштабных международных имиджевых мероприятий. Кроме того, планируется создание двух геопарков, охватывающих территории Сарысуского, Таласского, Жуалынского и Жамбылского районов, города Тараза, а также северные склоны гор Каратау.

– На этот сезон мы планируем несколько масштабных проектов, – продолжил заместитель директора Туристского информационного центра «Тараз-Туризм» Акжан Гумар. – В первую очередь нам необходимо готовить горных гидов. Для этого будут организованы специальные курсы. Новые гиды должны отличаться не только высоким уровнем знания местности и достопримечательностей, но и хорошей физической подготовкой. Предполагается, что они смогут покорить горные вершины в Меркенском и Т. Рыскулова районах, названные именами великих земляков. К примеру, в этом списке – пики Жамбыла Жабаева, Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Турара Рыс­кулова, Шерхана Муртазы, Жаксылыка Ушкемпирова и другие. Самая высокая вершина имеет высоту 4 300 метров.

Проект будет осуществлен поэтапно. На начальной стадии планируется проведение курсов повышения квалификации в сфере регионального туризма. В них могут принять участие все, кто отвечает за сферу туризма, – работники местных исполнительных органов, преподаватели-лекторы по туризму в высших и средних учебных заведениях, педагоги, работающие в сфере общего образования или в спортивных школах, а также специалисты краеведческих кружков.

На втором этапе они пройдут теоретический и практический курсы Федерации альпинизма, радиоориентирования и спортивного туризма Жамбылской области, совершат восхождение на вышеуказанные горные вершины. В ходе занятий, помимо прохождения обучения, участники проекта будут собирать информацию, делать фотоснимки и видеозаписи с мест, которые посетят. Уже весной начнется прием документов. Рассчитывают подготовить 20 профессиональных горных гидов.

– Как справедливо заметил на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев, в каждом регионе нашей страны есть дос­топримечательности, и туристы из-за рубежа и внутри страны хотят посещать наши уникальные заповедники. Конечно, у нас тоже есть на что посмотреть. Если мы хотим привлечь еще больше иностранных и отечественных туристов любоваться нашими вершинами, то вышеуказанные планы должны быть реализованы в обязательном порядке, – подчеркнул Акжан Гумар.

Другой проект направлен на широкое освещение и пропаганду трех событий: экспедиции «Подснежник», праздника Амал и экскурсии для туристов на поезде Jibek Joly. Первое мероприятие рассчитано на профессиональных операторов и фотографов, которым предоставится возможность снимать цветы, рыбную ловлю, горное восхождение и охоту в Жуалынских горах, на озере Айнаколь и в Меркенском ущелье. Предполагается, что отснятый материал будет использован для продвижения достопримечательностей региона в средствах массовой информации, социальных сетях и на интернет-сайтах.

Празднование Амала намечено провести в преддверии Наурыза. Его целью является знакомство иностранцев с обы­чаями, традициями и культурой местного населения, а также укреп­ление дружеских и деловых отношений.

– В этом году запланирован третий рейс туристического поез­да Jibek Joly, организованный Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта. Местом временного пребывания после Туркестана, Ташкента и Самарканда выбран город Тараз. В связи с этим в настоящее время мы готовим насыщенную программу для наших гостей, учитывая направления туризма нашего региона, – сказал Акжан Гумар.

Еще один значимый проект связан с цветением тюльпанов. В регионе запланирован фестиваль международного масштаба «Қызғалдақ мұра-2025».

– Немногие знают, что родина тюльпанов – это Южный Казахстан, ошибочно думая, что ею является Голландия, – отметил заместитель директора центра. – Надо сказать, что диких тюльпанов в Европе нет, их завезли туда несколько сотен лет назад из Турции, куда они попали из степей и гор нашей страны. На своей истинной родине дикие тюльпаны были одними из самых любимых цветов на протяжении многих веков. Наши предки почитали цветок тюльпана, считая его символом своего дома – бескрайней степи, поэтому изображали его повсюду: на войлоке, металле, керамике, украшениях, одежде. Потому мы ставим перед собой задачу в перспективе включить дикорастущие тюльпаны Жамбылской области в список глобальных геопарков ЮНЕСКО путем их сохранения и популяризации.

По словам директора ТОО «Научная организация «Арк» Искандербека Торбекова, перед фестивалем пройдет научная конференция, в рамках которой состоится церемония подписания международного протокола о создании геопарка «Каратау», а также гости познакомятся с эндемиками, произрастающими на территории региона. Кроме того, будут организованы выставка «Тюльпаны путешествуют по миру» с участием легендарных профессиональных флористов из зарубежных стран, выставка войлочных изделий «Тюльпан» на площади 200 кв. м с целью внесения в Книгу рекордов Гиннесса или КИнЭС, ярмарка ремесел для поддержки региональных умельцев. Плюс ко всему празднество дополнят казахские национальные игры и спортивные соревнования по аударыспаку, қазақ күресі, стрельбе из лука, асык ату, перетягиванию каната и другим видам спорта. Также покажут обряды для популяризации казахских обычаев и традиций среди подрастающего поколения. И это еще не все. Орг­комитет намерен провести ряд небольших историко-просветительских, культурных, спортивных, туристических, ремесленных, торговых и развлекательных мероприятий.

– Во многом благодаря турис­тической сфере жители других стран узнают о нашем историчес­ком наследии, культуре, обычаях и традициях, красоте природных мест. Именно по этой причине необходимо уделять туризму должное внимание, тем более что с каждым годом интерес к нашему краю со стороны зарубежных туристов только возрас­тает, – заключил Искандербек Торбеков.