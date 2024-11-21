В Нацбиблиотеке презентовали сборник стихов поэта Абубакира Смаилова
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В сборник вошли поэзия и лирические стихи поэта
Презентация книги поэта Абубакира Смаилова «Құс жолында біреу жүр жоқ қараған» прошла в Национальной академической библиотеке РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК
Произведения из книги отражают жизнь общества на рубеже прошлого и нового веков.
В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, поэты, писатели и читатели.