Среди военнослужащих Главного командования Национальной гвардии МВД РК прошёл чемпионат по перетягиванию каната. В соревновании приняли участие более 120 военнослужащих, представлявших главные управления, службы и центры, передает корреспондент Kazpravda.kz
Спортивное мероприятие было направлено на укрепление командного духа и совершенствование физической подготовки.
В течение двух дней участники демонстрировали силу, сплочённость, выносливость и организованность. По итогам напряжённой и увлекательной борьбы были определены три лучшие команды, которые получили заслуженные награды.
Третье место заняла команда Центра «Б». Второе место досталось объединённой команде Тыла, Управления государственных закупок, а также Управление капитального строительства и расквартирования.
Победителем соревнований стала команда Центра управления войсками, завоевавшая переходящий кубок. Коллектив продемонстрировал высокий уровень слаженности и настойчивости, опередив соперников.
Перетягивание каната — это не просто спортивное состязание, но и важный элемент, проверяющий воинскую выправку и физическую силу.
Главное командование Национальной гвардии МВД РК планирует и впредь регулярно проводить схожие соревнования.