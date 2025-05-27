В Нацгвардии определили лучших в перетягивании каната

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Среди военнослужащих Главного командования Национальной гвардии МВД РК прошёл чемпионат по перетягиванию каната. В соревновании приняли участие более 120 военнослужащих, представлявших главные управления, службы и центры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Спортивное мероприятие было направлено на укрепление командного духа и совершенствование физической подготовки.

В течение двух дней участники демонстрировали силу, сплочённость, выносливость и организованность. По итогам напряжённой и увлекательной борьбы были определены три лучшие команды, которые получили заслуженные награды.

Третье место заняла команда Центра «Б». Второе место досталось объединённой команде Тыла, Управления государственных закупок, а также Управление капитального строительства и расквартирования.

Победителем соревнований стала команда Центра управления войсками, завоевавшая переходящий кубок. Коллектив продемонстрировал высокий уровень слаженности и настойчивости, опередив соперников.

Перетягивание каната — это не просто спортивное состязание, но и важный элемент, проверяющий воинскую выправку и физическую силу.

Главное командование Национальной гвардии МВД РК планирует и впредь регулярно проводить схожие соревнования.

#Спорт #Нацгвардия

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