В Нацгвардии определили победителей фотоконкурса

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В соответствии с приказом Заместителя Министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией в целях повышения имиджа войск правопорядка среди детей военнослужащих был проведен фотоконкурс «Я – Защитник Родины!»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Конкурс был организован с целью воспитания у детей патриотических чувств, уважения к Родине и повышения престижа военной службы.

На фотоконкурс поступило более 50 заявок из всех региональных командований, Академии Национальной гвардии и воинских частей непосредственного подчинения. Победители и призеры конкурса были определены по количеству голосов, набранных на официальном аккаунте Instagram Национальной гвардии РК.

По итогам голосования первое место заняли Салханова Алина Берікқызы и Болат Әлім Берікұлы - дети старшего помощника начальника отделения боевой подготовки воинской части 5571 майора Берика Салханова, набравшие 1487 голосов. Второе место заняла Гулим Куанышқызы - дочь солдата-стрелка 1 отделения 2 взвода специальной комендатуры №2 воинской части 3477 сержанта Куаныша Жанибекова, набравшая 1188 голосов, а тройку лидеров замкнул Мерали Кенан Айвазоглу - сын помощника оперативного дежурного алматинской воинской части 5571 старшего сержанта Айваза Якупова, набравший 1127 голосов.

Дети военнослужащих, активно участвовавшие в повышении имиджа Национальной гвардии в обществе и занявшие призовые места, были награждены дипломами и грамотами от имени Заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.

#казахстан #дети #Нацгвардия #фотоконкурс

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