В Нацгвардии состоялась научно-теоретическая конференция

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В Национальном университете обороны Министерства обороны Республики Казахстан была проведена VI межведомственная научно-теоретическая конференция под названием «Біртұтас ел – біртұтасжер», организованная факультетом Национальной гвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК по воспитательной и социально-правовой работе, Халық қаһарманы, генерал-майор Кайрат Умбетов; вице-президент Академии военных наук РК, член Академии военных наук Казахстана и России, доктор военных наук, профессор генерал-майор Жумабек Ахметов; старший научный сотрудник отдела научной информации и инновации Военно-научного исследовательского центра генерал-майор Бахтияр Сыздыков; заместитель начальника Академии Национальной гвардии по учебной работе, ассоциированный профессор (доцент), член-корреспондент Академии военных наук РК полковник Александр Корнилов и другие ученые.

На повестке дня рассматривались вопросы морально-психологического состояния личного состава Национальной гвардии при выполнении служебно-боевых задач и опыт обеспечения режима чрезвычайного положения.

Конференция, модератором которой выступил начальник факультета Национальной гвардии полковник Савердин Имиров, началась с выступления начальника Национального университета обороны генерал-майора Аскара Мустабекова. Он выразил благодарность гостям и подчеркнул актуальность обсуждаемой темы.

В рамках ключевой части конференции заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майор Кайрат Умбетов представил доклад на тему «Опыт морально-психологического обеспечения выполнения личным составом Национальной гвардии Республики Казахстанслужебно-боевых задач в условиях чрезвычайных ситуаций или обеспечения режима чрезвычайной ситуации».

– Надеюсь, что данная конференция послужит основой для укрепления научно-теоретических подходов в развитии войск правопорядка, позволит определить научные пути морально-психологического обеспечения и внедрить новые формы и методы подготовки войск с учетом современных требований. Как показывает практика, значительная роль в морально-психологическом обеспечении отводится психологической работе. Особенно это касается акцента на психологическую поддержку в воспитательной деятельности. В связи с этим возникает необходимость увеличения численности психологов до уровня подразделений в региональных командованиях, а также повышения их профессиональной подготовки, – отметил генерал-майор Кайрат Умбетов.

В ходе встречи прозвучали доклады других ученых и офицеров, членов военного научного совета. Среди них: полковник Ернар Акимбаев, директор Департамента оборонных исследований  АО «Центра военно-стратегических исследований РК», выступивший с темой «Основные направления общественной безопасности в Центральной Азии»; подполковник полиции Марат Абильмажинов из Костанайской академии МВД РК, который представил тему: «Профессиональная адаптация курсантов и офицеров в органах внутренних дел»; полковник Александр Корнилов, рассказавший об обеспечении безопасности объектов атомной промышленности в РК; полковник Куандык Байбосынов с докладом по проекту ««Адам қару» - инструмент повышения профессионализма военнослужащих Национальной гвардии», и майор Адиль Сарсимов, магистрант кафедры гражданской защиты, представивший тему: «Использование информационных технологий в воспитательной работе с военнослужащими».

Стоит отметить, что по итогам обсуждений докладов будут приняты соответствующие документы, внесены необходимые корректировки и дополнения, после чего будет опубликован сборник.

 

#Казахстан #Нацгвардия #конференция

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