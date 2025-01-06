В Нацгвардии стартовал зимний период обучения

В Главном командовании и воинских частях Национальной гвардии стартовал новый учебный период. Гвардейцы приступили к выполнению задач по количественному и качественному укреплению всесторонней подготовки

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В этот день на территории Главного командования, воинских частей и региональных командований войск правопорядка проведен комплекс учебно-профилактических мероприятий.

Перед началом занятий военнослужащие Главного командования почтили минутой молчания героев Национальной гвардии МВД РК - рядовых Айбата Аманова и Мадияра Кайсарова, которые ценой своих жизней выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия народа.

Темой занятия по государственно-правовой подготовке, которое провел начальник Упралвения кадров и военного образования генерал-майор Нурбол Миртаев, являлась «Президент Республики Казахстан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны о внутренней и внешней политике государства, росте благосостояния граждан Казахстана». Занятия проводились как в практическом виде, так и в формате рассмотрения учебных вопросов по темам основных направлений социально-экономического, политического и военно-технического развития страны.

Гвардейцы в первый день учебы изучали темы по государственно-правовой и боевой подготовке, были проведены комплексные занятия по обслуживанию вооружения и военной техники, а также оказанию первой медицинской помощи, строгому соблюдению мер безопасности при выполнении работ в ходе огневой и физической подготовки, а также при проведении парково-хозяйственных дней.

Стоит отметить, что боевая подготовка является основой жизнедеятельности войск. На сегодняшний день на подразделения Национальной гвардии возложены важнейшие задачи по обеспечению безопасности и правопорядка внутри государства. В минувшем году для несения патрульно-постовой службы ежедневно на маршруты патрулирования выделялось в свыше 5,5 тысячвоеннослужащих на автомобильных и совместных маршрутах патрулирования. Военнослужащими войск правопорядка было выполнено свыше 3,3 тысяч задач патрульно-постовой службы, задержано и доставлено в ОВД около 14 тысяч правонарушителей, из них свыше 600 с признаками преступления.

Но выполнение служебно-боевых задач невозможно без высокой профессиональной подготовки, боевой выучки и воинского мастерства. И поэтому новый период обучения для каждого военнослужащего является очередным этапом в совершенствовании профессиональных знаний и навыков.

На протяжении всего года военнослужащие Национальной гвардии МВД РК будут отрабатывать нормативы по строевой, тактической и физической подготовке, выполнять нормативы по стрельбе, совершенствовать знания по профессионально-должностной и государственно-правовой подготовке, а также общевоинскому уставу.

Поддержание уровня боевой готовности Национальной гвардии остается одной из главных задач государства в сфере обеспечения общественной безопасности страны, что является одним из главных условий реализации проводимых в стране реформ, мирного созидательного труда казахстанских граждан.

В ответ на пристальную заботу Верховного Главнокомандующего военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан своими практическими делами должны всемерно повышать боевую готовность и боеспособность войск, укреплять воинскую дисциплину, качественно выполнять поставленные служебно-боевые задачи и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки.