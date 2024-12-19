В Национальной гвардии МВД РК торжественно проводили солдат в запас

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На строевом плацу воинской части 5513 Национальной гвардии МВД РК в Таразе состоялось торжественное мероприятие, посвященное увольнению в запас гвардейцев срочной службы призыва 2-2023

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В церемонии приняли участие командование воинской части, солдаты срочной службы, ветераны правоохранительных органов и представители местных органов власти.

Торжественное мероприятие открыл командир воинской части 5513 полковник Газиз Кадирбек, который поблагодарил солдат за службу, отметив их вклад в обеспечение спокойствия и безопасности страны. Он также выразил благодарность родителям гвардейцев.

- Вы с честью выполнили возложенные на вас задачи, исполнив свой воинский долг. Желаю удачи на большом жизненном пути! Уверен, что вы всегда будете гордо носить звание защитника Отечества, - подчеркнул ГазизОнласынович.

Заместитель командира воинской части 5513 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник БауыржанКансеитов подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, отметив, что церемония направлена на признание заслуг солдат, их трудолюбия и ответственности, а также служит примером для будущих поколений.

Стоит отметить, что в числе почетных гостей присутствовали главный специалист Управления образования акимата Жамбылской области Ерик Ргебаев, инспектор Управления полиции города Тараз капитан полиции Канат Мырзалиев, председатель совета ветеранов воинской части 5513 подполковник запаса Акайдар Дуйсембиев.

Особенно радостным моментом стало вручение сертификатов на бесплатное обучение в вузах 56 военнослужащим, завершившим срочную службу.

- Уважаемые командиры! Благодарим вас за ваше руководство и поддержку. Каждый ваш приказ и совет стали для нас ценным опытом, помогли обрести боевой дух. Служба в армии научила нас дисциплине и ответственности, - отметил рядовой Жаксылык Саян.

В завершении мероприятия, военнослужащие, отличившиеся во время службы, были награждены благодарственными письмами, грамотами, медалями и памятными призами от командующего региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии, командира воинской части 5513 и руководителей взаимодействующих органов. Родителям солдат также направили благодарственные письма.

#Нацгвардия

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