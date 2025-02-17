В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев

Статьи
132

В Главном командовании Национальной гвардии состоялось памятное мероприятие, посвященное 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие ветераны-афганцы, командование, военнослужащие и представители Совета ветеранов Национальной гвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С приветственным словом от имени Главнокомандующего Национальной гвардией Аңсағана Балтабекова выступил генерал-майор Бауржан Абжанов. Он отметил мужество воинов-интернационалистов, их верность присяге и важную роль в воспитании молодого поколения.

Заместитель председателя Совета ветеранов Мурат Жантемиров подчеркнул значение сохранения памяти о тех событиях и выразил признательность ветеранам за их вклад в военно-патриотическое воспитание.

Ветераны-афганцы Анатолий Перепелица, Бауыржан Досжанов, Жанат Шалабеков, Талгат Ниязов поделились воспоминаниями о службе. Они отметили, что настоящая доблесть заключается не только в боевых подвигах, но и в верности воинскому долгу в мирное время.

— Этот день дает нам возможность встретиться с боевыми товарищами, вспомнить прошлое и передать историю молодым воинам. Главное — помнить тех, кто не вернулся, и извлекать уроки из истории, — сказал Анатолий Перепелица.

Мероприятие завершилось концертом Ансамбля песни и танца Национальной гвардии. В исполнении артистов прозвучали песни, посвященные событиям тех лет.

#Афганистан #Нацгвардия #ветеран

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
Свыше 100 камер видеонаблюдения установили на мосту через Бухтарминское водохранилище
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Путешествовать поездами становится комфортнее
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
В Приаралье усилены меры безопасности
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Школу акимов запустили в Казахстане
Водохранилища и реки находятся под контролем
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

В Астане почтили память казахстанцев, не вернувшихся с войн…
Классу «Жассарбаз» столичной школы присвоили имя легендарно…
Предстоит отчитаться о доходах
Подготовка к весеннему половодью идет полным ходом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]