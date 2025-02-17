В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев

В Главном командовании Национальной гвардии состоялось памятное мероприятие, посвященное 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие ветераны-афганцы, командование, военнослужащие и представители Совета ветеранов Национальной гвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С приветственным словом от имени Главнокомандующего Национальной гвардией Аңсағана Балтабекова выступил генерал-майор Бауржан Абжанов. Он отметил мужество воинов-интернационалистов, их верность присяге и важную роль в воспитании молодого поколения.

Заместитель председателя Совета ветеранов Мурат Жантемиров подчеркнул значение сохранения памяти о тех событиях и выразил признательность ветеранам за их вклад в военно-патриотическое воспитание.

Ветераны-афганцы Анатолий Перепелица, Бауыржан Досжанов, Жанат Шалабеков, Талгат Ниязов поделились воспоминаниями о службе. Они отметили, что настоящая доблесть заключается не только в боевых подвигах, но и в верности воинскому долгу в мирное время.

— Этот день дает нам возможность встретиться с боевыми товарищами, вспомнить прошлое и передать историю молодым воинам. Главное — помнить тех, кто не вернулся, и извлекать уроки из истории, — сказал Анатолий Перепелица.

Мероприятие завершилось концертом Ансамбля песни и танца Национальной гвардии. В исполнении артистов прозвучали песни, посвященные событиям тех лет.