В нацпарке «Бурабай» незаконно ловили рыбу

Закон и Порядок
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Ущерб от незаконной рыбалки превысил 9 миллионов тенге

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Сотрудниками подразделений департамента полиции Акмолинской области раскрыто ранее совершенное экологическое правонарушение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

Еще 19 сентября 2024 года в отдел полиции района Биржан сала поступило сообщение от лесничего государственного национального природного парка «Бурабай», который заявил, что на озере Жукей  выявлен факт незаконного вылова рыбы. На месте им были обнаружены рыболовные сети с уловом. По заключению специалистов, сумма причиненного ущерба составила 9 миллионов 132 тысячи тенге.

По данному факту отделом полиции сразу же начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 335 УК РК «Незаконная добыча водных ресурсов». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили троих подозреваемых — мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, проживающих в Кокшетау и Астане.

В процессе расследования были собраны доказательства, включая результаты судебных экспертиз, показания свидетелей, другие материалы, позволившие обоснованно признать указанных лиц подозреваемыми в совершении данного преступления.

Стражи порядка еще раз напоминают: незаконный вылов рыбы, особенно с применением запрещенных орудий лова, наносит огромный урон водной экосистеме.

 

#нарушение #Бурабай #рыбалка

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