Фото из открытых источников
Общество
Подозреваемого в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай могут экстрадировать в Казахстан
Елисеева Екатерина
корреспондент

Нигерийца, подозреваемого в организации поездки гражданки РК Акжаркын Турлыбай в Китай, могут экстрадировать в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК. 

"20 июня текущего года в Нигерии по запросу Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан задержан Адиндо Нонсо Фортуне, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).

На данный момент необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии для принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан.

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в КНР в марте 2014 года и приговорена китайским судом за контрабанду наркотиков к пожизненному лишению свободы, но в 2016 году данный вердикт был отменен, ее уголовное дело отправили на пересмотр.

В конце 2019 года стало известно, что в Гуанчжоуском суде (КНР) состоялось повторное оглашение приговора Акжаркын Турлыбай. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений.

Как говорится в сообщении адвоката Акжаркын Турлыбай, сейчас девушка отбывает наказание в Китае, но, согласно договору между Казахстаном и Китаем о передаче осужденных лиц, ее могут привезти в Казахстан.

"В настоящее время сторона защиты – семья Акжаркын Турлыбай – рассматривает возможность передачи ее в Казахстан, но для этого потребуется согласие самой Акжаркын. Стороне защиты точные сроки передачи Акжаркын в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении", – говорится в сообщении.

20 июня 2022 года стало известно, что на территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии, который проходит подозреваемым по делу Акжаркын Турлыбай. Ранее он был объявлен в международный розыск. 

 

 

 

 

Популярное

Все
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
45-градусная жара придет в Казахстан
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Война – не только героизм
Мои герои, мои путеводные звезды
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Откровенная дискуссия на острые темы
Последний бой легендарной пулеметчицы
Ерлан Карин перечислил главные месседжи Национального курултая
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
Для гармонии души и тела
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
«Сәлем! K-Pop Festa»
Жизнь без наркотиков
Дом, в котором живет ветеран
За родной огонек
Сто лет достоинства
Они сражались за Родину
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Брал кредиты и отдал вымогателю 50 млн тенге житель ВКО
Общество
Работникам ЦОНов повысят зарплаты на 50% в Казахстане
Мажилис , Недвижимость , Общество
Работу КСК продлили на год в Казахстане
Общество
Самат Абиш находится в орбите следствия – КНБ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]