Подозреваемого в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай могут экстрадировать в Казахстан

Нигерийца, подозреваемого в организации поездки гражданки РК Акжаркын Турлыбай в Китай, могут экстрадировать в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

"20 июня текущего года в Нигерии по запросу Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан задержан Адиндо Нонсо Фортуне, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).

На данный момент необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии для принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан.

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в КНР в марте 2014 года и приговорена китайским судом за контрабанду наркотиков к пожизненному лишению свободы, но в 2016 году данный вердикт был отменен, ее уголовное дело отправили на пересмотр.



В конце 2019 года стало известно, что в Гуанчжоуском суде (КНР) состоялось повторное оглашение приговора Акжаркын Турлыбай. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений.



Как говорится в сообщении адвоката Акжаркын Турлыбай, сейчас девушка отбывает наказание в Китае, но, согласно договору между Казахстаном и Китаем о передаче осужденных лиц, ее могут привезти в Казахстан.



"В настоящее время сторона защиты – семья Акжаркын Турлыбай – рассматривает возможность передачи ее в Казахстан, но для этого потребуется согласие самой Акжаркын. Стороне защиты точные сроки передачи Акжаркын в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении", – говорится в сообщении.

20 июня 2022 года стало известно, что на территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии, который проходит подозреваемым по делу Акжаркын Турлыбай. Ранее он был объявлен в международный розыск.