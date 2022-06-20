Общество
Дело Акжаркын Турлыбай: задержан предполагаемый соучастник контрабанды

На территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии, который проходит подозреваемым по делу Акжаркын Турлыбай. Ранее он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил журналистам адвокат казахстанки Сункар Нурмагамбетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"На территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии Адиндо Нонсо Фортуне по кличке Джонни, который подозревается в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году. Для получения информации мною инициирован адвокатский запрос в МВД РК", - проинформировал адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Напомним, в 2015 году МВД РК возбудило уголовное дело в отношении гражданина Нигерии.

Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР прошло повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай.

В 2019 году сообщалось, что приговор в отношении Турлыбай оставлен без изменений.

19 октября 2020 года в Генпрокуратуру РК поступило письменное обращение осужденной Акжаркын Турлыбай о ее переводе в Казахстан. В этот же день китайской стороне был направлен соответствующий запрос.

"Согласно ответу Министерства юстиции КНР от 3 марта 2021 года, в передаче Акжаркын Турлыбай в Казахстан отказано в связи с тем, что она приговорена к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение", – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, казахстанская сторона не теряет надежды на перевод Турлыбай в Казахстан.

"Это будет возможно, если китайский суд сократит срок наказания осужденной и назначит конкретное количество лет отбывания наказания", – добавили в Генпрокуратуре РК.

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