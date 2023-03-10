В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов

Поездки, Правительство, Здравоохранение, Спорт
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней и Центра инновационного творчества школьников, а также посетил новый спортивный комплекс CHAMPION, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Строительство Национального научного центра инфекционных болезней на 350 коек планируется завершить в конце 2023 года. Помимо стационара, в нем будут расположены научно-исследовательские и учебные центры, лаборатории, кафедры медицинских университетов и другое.

В новом центре будут оказывать квалифицированную медпомощь в области инфекционных болезней, пульмонологии и фтизиатрии, проводить исследования и обучение, концентрировать передовые медицинские технологии, испытывать лекарственные препараты. Кроме того, на базе нового объекта планируется открытие ситуационного центра для отслеживания эпидемиологической ситуации в республике.

Премьер-министр отметил, что, по данным ВОЗ, ежегодно 2 млрд людей болеют инфекционными заболеваниями и более 50 млн человек умирают.

«Открытие центра позволит снизить заболеваемость и смертность не только от туберкулеза, но и в целом от других инфекционных, в том числе особо опасных заболеваний. Акимату Алматы необходимо держать вопрос открытия центра на особом контроле», – сказал Алихан Смаилов.

Заместитель акима Алматы Асем Нусупова доложила, что в рамках развития сферы здравоохранения до 2025 года планируется строительство 16 поликлиник по принципу полицентричности, где впервые в республике будет внедряться единый стандарт первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Это обеспечит доступность первичных медуслуг для более чем 300 тысяч человек.

Кроме того, до 2030 года будет поэтапно модернизирована инфраструктура 25 существующих многопрофильных и специализированных стационаров. Также планируется создание спеццентров на базе 5 многопрофильных стационаров (нейрохирургия, инсультный центр, эндопротезирование, травматология и ортопедия) и реализация целого ряда других шагов.

Затем премьер-министр посетил строящийся Центр инновационного творчества школьников, в котором дети и подростки до 18 лет смогут получать дополнительное образование. Здесь можно будет заниматься в кружках по таким направлениям, как наука и техника, музыка, художественное, языковое и спортивное развитие. Кроме того, в центре будет работать кабинет психолого-педагогической коррекции.

Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату города нужно и дальше укреплять лидерство в области дополнительного образования: расширять сеть соответствующих центров, увеличивать охват школьников бесплатными кружками, спортивными секциями и дворовыми клубами.

Еще одним пунктом рабочей поездки премьер-министра стало посещение нового спортивного комплекса CHAMPION, построенного в рамках благотворительной инициативы. В нем имеются бассейн, игровой и тренажерный залы, 5 фитнес-зон, кафе и другое. Пропускная способность комплекса составляет 700 человек в день.

Проект реализован для проведения разноформатных тренировок и соревнований, а также предоставления возможности всем желающим, в особенности детям из социально уязвимых слоев, заниматься спортом.

Алихан Смаилов отметил, что привлечение частных инвестиций в подобные социальные проекты является крайне важным, так как это вносит вклад в укрепление Алматы в качестве города с выраженной культурой здорового образа жизни.

«Горожане хорошо относятся к спорту. Из года в год увеличивается количество людей, занимающихся физкультурой в целом. Эту тенденцию нужно поддерживать. Акимату также следует уделять внимание взрослым и детям с особыми потребностями. Для них в возводимых физкультурно-оздоровительных комплексах должны быть предусмотрены все необходимые условия для занятий спортом и реабилитации», – указал премьер-министр.

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