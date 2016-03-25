В Нью-Йорке назвали "Автомобиль года", передает Kazpravda.kz со ссылкой на autonews.ru.
В автосалоне в Нью-Йорке назвали победителя международного конкурса World Car of the Year. "Автомобилем года", который набрал больше всего голосов журналистов (жюри состоит из 73 экспертов), стал родстер Mazda MX-5. Всего за победу в одной из самых престижных автомобильных премий боролись 10 претендентов.
Mazda MX-5 обошла Audi A4, BMW X1, Hyundai Tucson, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport, Mazda CX-3, Mercedes-Benz GLC, Skoda Superb и Toyota Prius. Кроме этого, родстер был признан автомобилем с лучшим дизайном.
Помимо основной номинации "Автомобиль года" в рамках церемонии был награжден BMW 7-Series как "Лучший представительский автомобиль". В этой категории на победу претендовали Audi Q7, Jaguar XF, Mercedes-Benz GLE Coupe и Volvo XC90.
В категории "Лучший спортивный автомобиль" победителем была названа Audi R8. Среди конкурентов, которых обошел немецкий спорткар, значились Chevrolet Camaro, Honda Civic Type R, Mercedes-AMG C63 Coupe и Range Rover Sport SVR.
На звание "Лучший зеленый автомобиль" претендовали BMW 330, Chevrolet Volt, Toyota Prius, Toyota Mirai и Volkswagen Passat GTE. Жюри отдало первое место Toyota Mirai.
В 2015 году победу в конкурсе одержал Mercedes-Benz C-Class.
Впервые церемония "Автомобиль года" прошла в 2005 году. Тогда победителем стала Audi A6.
В автосалоне в Нью-Йорке назвали победителя международного конкурса World Car of the Year. "Автомобилем года", который набрал больше всего голосов журналистов (жюри состоит из 73 экспертов), стал родстер Mazda MX-5. Всего за победу в одной из самых престижных автомобильных премий боролись 10 претендентов.
Mazda MX-5 обошла Audi A4, BMW X1, Hyundai Tucson, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport, Mazda CX-3, Mercedes-Benz GLC, Skoda Superb и Toyota Prius. Кроме этого, родстер был признан автомобилем с лучшим дизайном.
Помимо основной номинации "Автомобиль года" в рамках церемонии был награжден BMW 7-Series как "Лучший представительский автомобиль". В этой категории на победу претендовали Audi Q7, Jaguar XF, Mercedes-Benz GLE Coupe и Volvo XC90.
В категории "Лучший спортивный автомобиль" победителем была названа Audi R8. Среди конкурентов, которых обошел немецкий спорткар, значились Chevrolet Camaro, Honda Civic Type R, Mercedes-AMG C63 Coupe и Range Rover Sport SVR.
На звание "Лучший зеленый автомобиль" претендовали BMW 330, Chevrolet Volt, Toyota Prius, Toyota Mirai и Volkswagen Passat GTE. Жюри отдало первое место Toyota Mirai.
В 2015 году победу в конкурсе одержал Mercedes-Benz C-Class.
Впервые церемония "Автомобиль года" прошла в 2005 году. Тогда победителем стала Audi A6.