В области Абай презентован трехлетний план развития региона

Экономика
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее в театре Абая под председательством акима области Берика Уали прошло совещание, посвященное развитию региона на ближайшие годы, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: акимат области Абай

В нем приняли участие представители сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы, бизнеса региона, депутаты, руководители правоохранительных органов, руководители вузов.

В своем выступлении глава региона отметил, что решение Президента о создании области - это, по сути, восстановление исторической справедливости.

«С момента создания области социально-экономическое развитие нашего региона находится на  контроле Главы государства. Как известно, в этом году мы отмечаем 180-летие Абая Кунанбайулы. Правительство ведет большую работу в этом направлении. Мы уже начали подготовку к мероприятию, считаю, что задача каждого жителя нашей области - принять участие в его проведении на высоком уровне», - сказал аким области.

За три месяца работы в должности акима области Берик Уали посетил все города и районы, а также населенные пункты, бывшие ранее районными центрами - в городе Шар, селах Баршатас, Таскескен и Кайнар, в общей сложности 68 населенных пунктов, где ознакомился с жизнью и актуальными вопросами населения.

«С учетом транзитного потенциала и географических особенностей области мы определили план развития на ближайшие три года и обозначили основные направления развития. Приоритет будет отдан созданию производственного, мясного, молочного кластеров и повышению потенциала орошаемых земель в регионе, развитию внутреннего туризма, социальной сферы, обновлению дорожных и инфраструктурных систем», - сказал аким области.

Берик Уали особо остановился на вопросе привлечения инвестиций в регион. До 2028 года будет реализовано 29 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 трлн тенге. Планируется создать 8 тысяч новых рабочих мест.

В этом году на 10 миллиардов тенге будут расширены промышленные площадки ТОО «СемАЗ», обновлена линия по выпуску 6 тыс. единиц спецтехники в год. ТОО «Казполиграф» запускает производство бумажной и картонной продукции мощностью 40 млн штук в год.

Для расширения производственной инфраструктуры индустриальная зона «Өндіріс» будет увеличена с 96 га до 562 га. С момента вступления в должность глава региона провел встречи с более чем 40 иностранными инвесторами. Теперь область планирует расширить торговые связи с Россией и Китаем.

Также для активизации работы с инвесторами в Семее откроется «Дом инвесторов». В результате этих мер ожидается, что к 2028 году объем привлеченных инвестиций в область увеличится с 547 млрд тенге до 800 млрд тенге.

«На следующей неделе мы выезжаем в командировку в Китай и подпишем 15 меморандумов по привлечению инвестиций и реализации продукции предпринимателей региона на 1 миллиард 200 миллионов долларов США. Привлечение инвестиций в развитие региона – задача акимов всех уровней. В связи с этим в городе Семей откроется «Дом инвесторов», где будут оказываться услуги для сопровождения инвесторов», - сказал глава региона.

 

#область Абай #план #развитие региона

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