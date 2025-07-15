Прокуратурой района Мақаншы запущен пилотный проект «Пробация LIVE», направленный на профилактику повторных правонарушений среди лиц, состоящих на учете в службах пробации, а также на правовое и социальное просвещение их родственников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу прокуратуры области

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Пробация LIVE» представляет собой рубрику, на которой подучетные делятся своими жизненными историями в формате видеовыпусков. Эти откровенные рассказы позволяют показать реальные пути выхода из кризисных ситуаций и служат примером для других.

Главная цель проекта — создание открытого, доступного пространства, где участники получают не только понимание со стороны общества, но и реальную помощь — правовую, социальную и психологическую.

Инициатива реализуется в рамках усилий по совершенствованию пробационной системы и направлена на снижение уровня рецидивов, укрепление семейных связей и успешную ресоциализацию подучетных граждан.

Прокуратура продолжит внедрение инновационных форм профилактики правонарушений, ориентированных на поддержку, адаптацию и возвращение человека к полноценной жизни в обществе.