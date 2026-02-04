Об этом сообщила прокуратура Парижа в соцсети X с указанием, что она покидает эту соцсеть и впредь будет доступна через другие каналы

Фото: Nicolas Liponne / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Подразделение парижской прокуратуры, занимающееся борьбой с киберпреступностью, совместно с работающим в той же сфере отделом национальной полиции Франции и Европолом провело обыск в офисе французского представительства компании Илона Маска , владеющей соцсетью X, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Агентство Reuters уточняет, что обыск прошел в рамках расследования, начатого в январе 2025 года в связи с жалобой одного из французских парламентариев. Судя по всему, речь идет о депутате Национальной ассамблеи от партии "Возрождение" Эрике Ботореле. Тот пожаловался на "предвзятые алгоритмы" соцсети X, на "очевидные вмешательства в управление платформой после ее приобретения Илоном Маском" и заявлял, что в X все реже удается "обеспечить безопасную и уважительную среду для всех".

Еще одну жалобу на X подал директор по кибербезопасности одной из госструктур Франции. Он указывал на "серьезное изменение алгоритма, используемого на платформе X, которая сегодня предлагает огромное количество политически враждебного, расистского, направленного против ЛГБТ+, гомофобного контента". В июле 2025 года компания X назвала эти обвинения политически мотивированными.

По окончании обыска стало известно, что Илон Маск и бывшая генеральный директор X Линда Яккарино вызваны в прокуратуру Парижа на слушание 20 апреля. Расследование будет расширено после жалоб на чат-бот Grok, который был разработан компанией xAI Маска и может создавать сексуализированные изображения на основе фотографий реальных людей. Теперь оно включает в себя, среди прочего, подозрение в пособничестве распространению детской порнографии и нарушении прав на изображение посредством сексуально откровенных дипфейков.

К моменту публикации компания X не прокомментировала обыск в ее парижском офисе.