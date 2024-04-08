Река Елшанка в российском Орске выходит из берегов

Река Елшанка в российском городе Орск (Оренбургская область) выходит из берегов, мэрия объявила эвакуацию жителей с прилегающих улиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото иллюстративное: Егор Алеев/ТАСС

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу реки», - написал мэр города Василий Козупица в своем телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Напомним, что с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.

По данным МЧС РФ, в Оренбургской области за сутки оказались подтопленными порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. Эвакуированы более 6,1 тысячи человек, из них 1 213 находятся в пунктах временного размещения. Всего развернуто 33 таких пунктов на 33 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Казахстан и Россия обмениваются оперативной информацией по паводковым водам и работе гидротехнических сооружений.