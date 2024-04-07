Крупнейшая за 40 лет заполняемость водохранилищ наблюдается в Казахстане

Фото: газета Время

Нынешняя приточность воды в водохранилищах – крупнейшая с 1980-х годов, сообщает Минводресурсов.

«Для принятия оперативных мер на водных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки. Министерством задействованы более 1000 человек и 280 единиц техники», - говорится в сообщении.

Казахстан и Россия обмениваются оперативной информацией по паводковым водам и работе гидротехнических сооружений.

Между тем два крупнейших водохранилища Акмолинской области наполнены в среднем на 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Среднее наполнение двух крупнейших водохранилищ Актюбинской области составляет 95%. Объекты работают в штатном режиме, идет уменьшение притока воды.

Среднее наполнение пяти крупнейших водохранилищ Восточно-Казахстанской области составляет 62%, все они работают в штатном режиме. В Западно-Казахстанской области 4 крупнейших водохранилища наполнены в среднем на 59% и работают в штатном режиме.

По четырем крупнейшим водохранилищам Карагандинской области среднее наполнение составляет 98%. Паводок в регионе прошел.

Два крупнейших водохранилища Костанайской области наполнены в среднем на 95%. В регионе наблюдается половодье.

По двум крупнейшим водохранилищам Северо-Казахстанской области среднее наполнение составляет 100%.