​В основе – духовные ценности

ДУМК способствует укреп­лению стабильности в религиозной сфере посредством проведения просветительской работы, предостережения верую­щих от идей деструктивных религиозных течений, отметил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

– Мы будем тесно сотрудничать с Духовным управлением в мероприятиях, направленных на усиление эффективности государственной политики в сфере религий. Именно это лежит в основе подписания соглашения, – подчеркнул он.

Глава ведомства обозначил нацеленность министерства на организацию совместной с муфтиятом работы по профилактике распространения религиозного экстремизма, осуществлению дополнительных шагов для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и привлечению для этого религиозных объединений в рамках мероприятий по обеспечению безопасности общества, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана.

– Соглашение ориентирует муфтият на налаживание тесного взаимодействия с государством по актуальным вопросам религиозной сферы, – отметил Верховный муфтий Ержан хаджи Малгажы­улы. – Документ предоставляет возможность эффективно проводить информационно-разъяснительную работу, направленную на профилактику религиозного экстремизма и терроризма посредством культивации традиционных духовных ценностей среди разных социальных групп, в том числе среди молодежи. Совместная с уполномоченным органом в сфере религий работа является основой формирования у молодежи духовных ценностей, соответствующих принципам светского государства.