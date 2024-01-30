В основе – искусственный интеллект

Разработка ученого Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Нурзады Амангельды вошла в шорт-лист всемирного конкурса World Summit Awards 2023. Это единственный проект из Казахстана, который отобран международными экспертами престижной премии от ООН. Всего на конкурс инновационные изобретения представили более 180 стран.

Проект Нурзады Амангельды отобран из 80 мировых инновационных изобретений в номинации Inclusion and empowerment. Старший преподаватель кафедры технологии искусственного интеллекта факультета информационных технологий ЕНУ на всемирный конкурс от ООН представила интеллектуальную систему распознавания казахского жес­тового языка. Уникальный инклюзивный проект ученого основан на искусственном интеллекте и не требует дорогостоящих датчиков, суперкамер и суперкомпьютеров. Система автоматического сурдоперевода казахского жестового языка позволит улучшить качество жизни людей с нарушениями слуха и речи.

– Одобрение нашего проекта экспертами всемирного конкурса World Summit Awards вызывает большое доверие к инновационной составляющей изобретения. Если мы привлечем внимание международных инвесторов к своей разработке, это будет большим достижением для нас, – отмечает ученый ЕНУ.

Нурзада Амангельды также в этом году во второй раз стала обладателем гранта Jana asu от ЕНУ, который ежегодно выделяется для поддержки коммерциа­лизации результатов научной деятельности.

Эксперт World Summit Awards в Казахстане Анатолий Кременчуцкий отметил, что шорт-лист включает в себя 136 проектов из 60 стран.

– В прошлом году у нас было восемь номинантов от Казах­стана, но ввиду того, что была большая конкуренция, в шорт-лист World Summit Awards попал только один – разработка ученого ЕНУ. Промежуточный результат конкурса будет объявлен 8 февраля. Далее команды, попавшие в шорт-лист номинантов, поедут в Чили на глобальный конгресс. Каждому из номинантов будет предоставлена площадка порядка 400 человек из ООН, представителей других правительств, членов жюри. Команды будут презентовать свои проекты, после чего жюри выберет победителя, – рассказал Анатолий Кременчуцкий.

Стоит отметить, конкурс WSA проводится Организацией Объе­диненных Наций. Международные эксперты премии оценивают лучшие инновационные решения с глобальным значением.