В особой зоне

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Маргулан Бейсекенов

В Астане прошел семинар по военной журналистике и кризисным коммуникациям.

фото из архива "КП"

Организатором семинара для представителей СМИ, пресс-служб и блогеров выступило Министерство культуры и информации совместно с Министерством обороны РК. Проводниками в мир военной журналистики и кризис­ных коммуникаций для участников семинара стали спикеры из трех министерств – обороны, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, а также Службы цент­ральных коммуникаций при Президенте РК.

60 участникам тренинга рассказали об особенностях работы в кризисных ситуациях – при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, военного конфликта.

Особое внимание уделили правилам безопасности и поведения журналистов во время работы в зоне чрезвычайных ситуаций и военных действий, роли СМИ в информационном противодействии терроризму.

– Министерство культуры и информации уделяет большое внимание вопросам повышения медиаграмотности населения и повышения квалификации журналистов. Ведется работа с университетами по совершенствованию образовательных программ специальностей медиа­сферы, совместно с НПО проводятся мероприятия по воп­росам медийной и информационной грамотности, повышения квалификации журналистов, обучению школьников навыкам медиаграмотности, –отметил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

Вице-министр также подчерк­нул, что МКИ всегда открыто для сотрудничества и новых образовательных проектов, а также выразил уверенность в том, что в рамках сегодняшнего семинара участники получили необходимые знания и полезный опыт от менторов.

Всем участникам семинара были вручены сертификаты.

#СМИ #семинар #военная журналистика

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