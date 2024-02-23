В особой зоне Свежий выпуск 23 февраля 2024 г. 3:05 59 Маргулан Бейсекенов В Астане прошел семинар по военной журналистике и кризисным коммуникациям. фото из архива "КП" Организатором семинара для представителей СМИ, пресс-служб и блогеров выступило Министерство культуры и информации совместно с Министерством обороны РК. Проводниками в мир военной журналистики и кризисных коммуникаций для участников семинара стали спикеры из трех министерств – обороны, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, а также Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. 60 участникам тренинга рассказали об особенностях работы в кризисных ситуациях – при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, военного конфликта. Особое внимание уделили правилам безопасности и поведения журналистов во время работы в зоне чрезвычайных ситуаций и военных действий, роли СМИ в информационном противодействии терроризму. – Министерство культуры и информации уделяет большое внимание вопросам повышения медиаграмотности населения и повышения квалификации журналистов. Ведется работа с университетами по совершенствованию образовательных программ специальностей медиасферы, совместно с НПО проводятся мероприятия по вопросам медийной и информационной грамотности, повышения квалификации журналистов, обучению школьников навыкам медиаграмотности, –отметил вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Вице-министр также подчеркнул, что МКИ всегда открыто для сотрудничества и новых образовательных проектов, а также выразил уверенность в том, что в рамках сегодняшнего семинара участники получили необходимые знания и полезный опыт от менторов. Всем участникам семинара были вручены сертификаты. #СМИ #семинар #военная журналистика