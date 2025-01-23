В отношении банков и операторов связи зарегистрировано 30 уголовных дел – Генпрокуратура

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Основная масса правонарушений связана с телефонным мошенничеством

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году интернет-мошенничество возросло на 5% Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По информации надзорного органа, по итогам 2024 года в целом регистрация уголовных правонарушений снизилась на 5% (со 140 272 до 132 778). Сократились убийства на 4%, причинение тяжкого вреда здоровью на 10%, грабежи на 24%, кражи на 28%, скотокрадство на 31%, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 0,2%, подростковая преступность на 2%.

«В 2024 году зафиксирован незначительный рост мошенничеств (+0,8%, с 44 786 до 45 156), при этом, интернет-мошенничества возросли на 5% (с 21 777 до 22 870). Основная масса таких правонарушений связана с телефонным мошенничеством и последующим оформлением кредитов на пострадавших. В этой связи, при непосредственной координации Генпрокуратуры в отношении банков и операторов связи зарегистрировано 30 уголовных дел», –  сообщили прокуроры. 

В ведомстве напомнили, что в июле 2024 года на базе Нацбанка создан Антифрод-центр, который заблокировал переводы на 1,2 млрд тенге, добровольно возвращено 81 млн тенге.

Сообщается, что в прошедшем году внедрена практика взыскания в гражданском порядке с «дропперов» денежных средств за неосновательное обогащение. Так, в Павлодарской области по 83 судебным решениям взыскано 110 млн тенге, в Восточно-Казахстанской области взыскано более 100 млн тенге.

Кроме того, совместно с операторами связи выработана методика по обнаружению SIM-боксов (оборудование, позволяющее производить звонки через интернет из-за рубежа, не идентифицируя его владельцев). МВД выявлено и изъято 19 устройств и более 6 тыс. SIM-карт.

#статистика #Генпрокуратура #уголовные дела

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