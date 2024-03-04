В ожидании большой воды

С каждым днем становится светлее и теплее. Одних это радует, других тревожит, ведь наводнение может возникнуть в самом неожиданном месте. И порой тому виной – человеческая нерасторопность или безответственность. Свежи в памяти наводнения в Хобдинском и Уилском районах, размыв автодороги в Байганинском, спасение девочки, которую чуть не затянуло в ливневую канализацию в центре Актобе...

– Несмотря на принимаемые меры, мы столкнулись с размывом двух участков автодороги в Байганинском районе, одного – в Уилском и стоком поверхностных талых вод в Шалкарском районе. Нужно устранять недочеты, ставшие сис­тематическими, именно они создают опасную ситуацию в самый неожиданный момент. При строительстве дорог необходимо заранее продумать систему отвода талых вод, позаботиться об инфраструктуре – это арыки, каналы, канавы, водопропускные сооружения. К примеру, недалеко от райцентра Карауылкельды под мостом на трассе Актобе – Астрахань ежегодно собирается талая вода, опасная для железной дороги. Проблема возник­ла в связи с тем, что при прокладке автодороги не позаботились о водопропускной трубе. В городах и селах практически отсутствует система отвода дождевой воды в ливневую канализацию либо сущест­вующая вдоль дороги является тупиковой, – перечислил главные угрозы замес­титель начальника департамента по ЧС Айбат Жанабергенов на одном из заседаний.

Также он призвал прекратить выделение земельных участков под строительство жилья в местах естественного стока талых вод без предварительной разработки инфраструктуры для противодействия паводкам. Не допускать застройку водоохранных полос и зон.

Согласно данным Казгидромета, в марте температура воздуха будет выше нормы на два градуса, количество осадков прогнозируется значительнее, особенно в южных районах. В первой половине месяца ожидаются дожди со снегом. В связи с чем местным исполнительным органам следует идти на опережение, активнее повсеместно вывозить снег. В противном случае не избежать затоплений.

Известны проблемные участки и в самом Актобе.

– На территории пригородных населенных пунктов есть 18 участков, находящихся под угрозой подтопления. Для защиты жилых массивов от степных вод прошлой осенью были вырыты каналы. Сейчас их очищают от замерзшего льда и снега. Также очищается городская арычная система, – сообщил аким города Азамат Бекет.

В пригороде Актобе под угрозой затопления талыми водами Садовое, здесь русло реки проходит по центру села. Но копать там нельзя, так как вдоль берега растут деревья, проходят инженерные сети. Поэтому канал вырыли на отдалении, чтобы повернуть направление воды, поступающей из степи в реку Каргалы. В Акшате, расположенном в низине, закрепили две плотины, чтобы удерживать воду. Здесь прошлой весной оказалась под угрозой газовая труба, ее перенесли в другое место, построили компенсатор. С согласия лесохоза в жилом массиве «Думан» выкопали ров шириной пять метров, чтобы степные воды шли в реку Тамды.