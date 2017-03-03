​В ожидании гостей

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Чингиз Ташенов, Кокшетау
фото Серика Касымова

Состояние транспортно-логис­тической и придорожной инфраструктуры, готовность гостиниц и объектов досуга, доступность и безопасность туристских марш­рутов – вот повестка дня на ближайшие месяцы для всех заинтересованных структур.

– Сегодня в регионе работают более 800 предприятий сферы туризма: 312 санаторно-курортных и гостиничных организаций, 420 субъектов придорожного сервиса, 68 туристских фирм, – рассказывает руководитель управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов. – Наличие трех государственных национальных природных парков, а также уникального Коргалжынского орнитологического заповедника, занесенного в список природного наследия ЮНЕСКО, делает регион весьма привлекательным для туристов. Для них разработаны 7 туристских пакетов, охватывающих более 30 маршрутов – автобусных, пешеходных, конных и водных.

Курорт Бурабай включен в турпакеты ведущих туроператоров Алматы и Астаны. В настоящее время ведется формирование пула лучших акмолинских экскурсоводов, которые будут рассказывать гостям о красотах края на трех языках. Так, туристская фирма «Круиз» из Кокшетау стала обладателем первого сертификата МСВ EXPO 2017 по приему и обслуживанию туристов не только в Акмолинской области, но и в столице.

На интернет-ресурсах акимата области и управления туризма размещены списки объектов размещения и отдыха, реестр туристских маршрутов, технологические карты к ним для обслуживания гостей и участников выставки. А для совместного сотрудничества с АО «НК Астана ЭКСПО-2017» субъектам турбизнеса направлено специально разработанное руководство для туроператоров.

Для продвижения туристского потенциала Щучинско-Боровской курортной зоны ведется большая работа. Проводятся заседания «круглых столов», семинары, информационно-рекламные поездки. Содержательным и полезным стал масштабный Казахстанско-российский информационный тур, в котором приняли участие около 30 компаний из 12 регионов Российской Федерации.

– К нам приезжали туроператоры из Екатеринбурга, Кургана, Тулы, Тюмени, Нижнего Тагила и других городов, – рассказывает Шынарбек Батырханов. – Подобные мероприятия были проведены для журналистов арабского телеканала CNBC Arabia, делегации из Италии, в составе которой был и Даниель Берго – миллионный посетитель Казахстанского национального павильона на EXPO 2015 в Милане, туристов из Китая. А для туроператоров Астаны, Алматы, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, представителей республиканских и областных СМИ мы подготовили специальное роуд-шоу.

Посещали курорт Бурабай журналис­ты из Франции, США, Турции, Иордании и России. Для победителей третьего международного конкурса «Казахстан глазами международных СМИ» был организован обширный информационно-рекламный тур «Бурабай – жемчужина Казахстана». А следующими его участниками стали туроператоры из Франции, Нидерландов, Индии, Малайзии, Китая, Грузии, Швеции, Узбекистана, Украины, Кыргызстана и городов России.

– С первых дней подготовки к EXPO 2017 акмолинцы ощутили прямую выгоду для развития экономики региона, – говорит Шынарбек Батырханов. – Наша область подписала меморандум о сотрудничестве с АО «НК Астана ЭКСПО-2017», в соответствии с которым мы взяли на себя обязательства не только по приему гостей выставки, но и по поставке для строительства международного комплекса лучших стройматериалов. Аграрии региона будут отвечать за продовольственное снабжение столицы в дни EXPO.

Акмолинцы готовят и обширную культурную программу на все 93 дня выставки. Для ее гос­тей будут выступать лучшие самодеятельные, эстрадные и театральные коллективы.

Учитывая, что иностранных гостей особо заинтересует самобытная культура, обычаи и традиции кочевников, по мнению Шынарбека Батырханова, было бы неплохо создать вокруг столицы целый этнический клас­тер, где была бы представлена каждая из 14 областей нашей страны. Жайляу, конные скачки, состязания кокпаристов, байга, кыз куу... Мероприятий можно провести много.

Между областями можно было бы объявить специальный конкурс на лучший этноаул. Это, несомненно, способствовало бы раскрытию культурно-исторического потенциала регионов и позволило бы иностранцам в короткие сроки ознакомиться с лучшими достижениями казахского национального искусства.

Конечно, не обходится без проб­лем. Они касаются в том числе состояния дорог республиканского значения и объектов придорожного сервиса. К примеру, около Ерейментау есть немало уникальных памятников истории и культуры, и многим зарубежным туристам было бы интересно увидеть их. Но, увы, здесь нет необходимой сети объектов придорожного сервиса – пунктов технического обслуживания транспорта, быстрого питания, отдыха, ночлега. К памятникам истории даже нет съездов с трассы.

То же самое с дорогой республиканского значения на Коргалжыно, где оби­тают фламинго. Увы, строительство трассы Центр – Запад начнется только в 2018 году. А что делать гостям ЭКСПО, которые приедут в Казахстан уже нынешним летом, ведь вдоль шоссе нет даже нормальных туалетов?

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