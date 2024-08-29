В Париже стартовали Паралимпийские игры

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Церемония открытия прошла на площади Согласия Франции, знаменосцами национального флага стали Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пулевая стрельба), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Минтуризма и спорта

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Стоит отметить, что Париж уже трижды принимал Олимпийские игры, однако Паралимпийские игры в столице Франции проходят впервые. В этом году в соревнованиях примут участие более 4 400 спортсменов, которых будут сопровождать 2 500 человек.

Программа Игр включает 22 вида спорта и 549 дисциплин, а продолжительность состязаний составит 11 дней. Новые виды спорта в этом году не были добавлены, однако парабадминтон, дебютировавший на Играх в Токио-2020, вновь был включен в программу.

Казахстан на Паралимпийских играх в Париже будет представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов. В этом году казахстанские атлеты будут соревноваться в 9 видах спорта: парадзюдо, парапауэрлифтинг, паратхэквондо, паралегкая атлетика, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, параплавание, параканоэ и волейбол сидя.

Отметим, что отечественные спортсмены впервые получили лицензию на участие в соревнованиях по паранастольному теннису, а также среди женщин — в параканоэ. Первые соревнования с участием национальной сборной начнутся уже сегодня. Милана Красавцева выступит в паратхэквондо, а вечером сборная Казахстана по волейболу сидя сыграет свой первый матч против сборной Франции.

#Спорт #Париж #паралимпиада

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