В партии «Əділет» создан Деловой совет с участием крупнейших представителей бизнеса

О создании Делового совета председатель партии Айбек Дадебай сообщил на встрече с представителями транспортнологистической отрасли, в которой приняли участие руководители центральных государственных органов, крупнейших компаний и отраслевых объединений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии
На встрече рассмотрели вопросы развития транспортнологистической отрасли, которую Глава государства определил одним из ключевых направлений экономического роста страны.
По словам Айбека Дадебай, устойчивое экономическое развитие невозможно без сильного бизнеса и постоянного взаимодействия государства, предпринимателей и экспертного сообщества. Поэтому Деловой совет партии «Əділет» станет постоянно действующей площадкой для диалога и выработки совместных решений.
«Для нас бизнес – это движущая сила всей экономики. Это люди, которые берут на себя риск, создают, строят, двигают страну вперёд. Каждое работающее предприятие – это рабочие места, зарплаты в семьях, налоги, на которые строятся школы, больницы и дороги. Это устойчивость целых регионов», – отметил он.
Сегодня Казахстан укрепляет позиции одного из крупнейших транспортно-транзитных узлов Евразии. По итогам прошлого года отрасль выросла на 20,4%, её вклад в ВВП достиг 6,1%, а объём транзитных перевозок превысил 39 млн тонн.
По словам председателя партии, транспорт и логистика - новые источники экономического роста. А транзит превращается в самостоятельную отрасль экономики со своим доходом, вкладом в экономику и рабочими местами.
«Транзит перестает быть только вопросом дорог, путей и терминалов. Он превращается в самостоятельную отрасль экономики со своим доходом, рабочими местами и вкладом в экономический рост. Для нас это не просто маршрут, по которому проходят грузы. Это возможность развивать собственное производство, наращивать экспорт и создавать новые точки роста по всей стране», – заявил Айбек Дадебай.
Исполнительный директор ОЮЛ «Союз автотранспортников Казахстана» Мурат Амрин отметил, что транспортная отрасль заинтересована в постоянном диалоге с партией и совместной работе над законодательными инициативами.
«Транспортный бизнес поддерживает курс партии «Əділет», поскольку он основан на принципах справедливости, открытого диалога и практического решения вопросов, которые сегодня волнуют предпринимателей по всей стране. Именно такой подход позволяет объединять вокруг партии активных участников экономики и формировать реальные предложения по развитию отраслей», - сказал Мурат Амрин.
Участники встречи обсудили вопросы формирования железнодорожных тарифов, привлечения инвестиций, развития международных автомобильных перевозок, грузовой авиации и дальнейшей цифровизации отрасли. Отдельное внимание было уделено модели взаимодействия государства и бизнеса.
«При этом бизнес это не только предприятия, это, прежде всего, люди, которые на них работают. Поэтому для нас важно видеть вопросы, с которыми сталкиваются трудовые коллективы, специалисты, инженерные кадры. Роли должны быть понятны: государство развивает базовую инфраструктуру и устанавливает правила, а бизнес инвестирует, оказывает услуги и конкурирует за грузопотоки», – подытожил председатель партии.
Для обеспечения постоянной работы Делового совета определены семь сопредседателей, представляющих различные отрасли экономики. В их число вошли руководитель Qarmet и Allur Group Андрей Лаврентьев, глава Казахтелекома Багдат Мусин, предприниматель Геннадий Зенченко, председатель правления Союза инвесторов Казахстана Рустам Журсунов, член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Айжан Балакешова, вице-президент Ассоциации предприятий лёгкой промышленности Казахстана Инна Апенко, а также член совета менеджеров ERG и председатель наблюдательного совета Integra Construction KZ Шахмурат Муталип.
По итогам встречи Айбек Дадебай подчеркнул, что Деловой совет станет постоянно действующей площадкой для подготовки инициатив по предпринимательства, отраслей экономики и развитию совершенствованию взаимодействия государства и бизнеса.