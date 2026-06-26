В партии «Əділет» создан Деловой совет с участием крупнейших представителей бизнеса

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О создании Делового совета председатель партии Айбек Дадебай сообщил на встрече с представителями транспортнологистической отрасли, в которой приняли участие руководители центральных государственных органов, крупнейших компаний и отраслевых объединений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: @adilet_partiyasy

На встрече рассмотрели вопросы развития транспортнологистической отрасли, которую Глава государства определил одним из ключевых направлений экономического роста страны.

По словам Айбека Дадебай, устойчивое экономическое развитие невозможно без сильного бизнеса и постоянного взаимодействия государства, предпринимателей и экспертного сообщества. Поэтому Деловой совет партии «Əділет» станет постоянно действующей площадкой для диалога и выработки совместных решений.

«Для нас бизнес – это движущая сила всей экономики. Это люди, которые берут на себя риск, создают, строят, двигают страну вперёд. Каждое работающее предприятие – это рабочие места, зарплаты в семьях, налоги, на которые строятся школы, больницы и дороги. Это устойчивость целых регионов», – отметил он.

Сегодня Казахстан укрепляет позиции одного из крупнейших транспортно-транзитных узлов Евразии. По итогам прошлого года отрасль выросла на 20,4%, её вклад в ВВП достиг 6,1%, а объём транзитных перевозок превысил 39 млн тонн.

По словам председателя партии, транспорт и логистика - новые источники экономического роста. А транзит превращается в самостоятельную отрасль экономики со своим доходом, вкладом в экономику и рабочими местами.

«Транзит перестает быть только вопросом дорог, путей и терминалов. Он превращается в самостоятельную отрасль экономики со своим доходом, рабочими местами и вкладом в экономический рост. Для нас это не просто маршрут, по которому проходят грузы. Это возможность развивать собственное производство, наращивать экспорт и создавать новые точки роста по всей стране», – заявил Айбек Дадебай.

Исполнительный директор ОЮЛ «Союз автотранспортников Казахстана» Мурат Амрин отметил, что транспортная отрасль заинтересована в постоянном диалоге с партией и совместной работе над законодательными инициативами.

«Транспортный бизнес поддерживает курс партии «Əділет», поскольку он основан на принципах справедливости, открытого диалога и практического решения вопросов, которые сегодня волнуют предпринимателей по всей стране. Именно такой подход позволяет объединять вокруг партии активных участников экономики и формировать реальные предложения по развитию отраслей», - сказал Мурат Амрин.

Участники встречи обсудили вопросы формирования железнодорожных тарифов, привлечения инвестиций, развития международных автомобильных перевозок, грузовой авиации и дальнейшей цифровизации отрасли. Отдельное внимание было уделено модели взаимодействия государства и бизнеса.

«При этом бизнес это не только предприятия, это, прежде всего, люди, которые на них работают. Поэтому для нас важно видеть вопросы, с которыми сталкиваются трудовые коллективы, специалисты, инженерные кадры. Роли должны быть понятны: государство развивает базовую инфраструктуру и устанавливает правила, а бизнес инвестирует, оказывает услуги и конкурирует за грузопотоки», – подытожил председатель партии.

Для обеспечения постоянной работы Делового совета определены семь сопредседателей, представляющих различные отрасли экономики. В их число вошли руководитель Qarmet и Allur Group Андрей Лаврентьев, глава Казахтелекома Багдат Мусин, предприниматель Геннадий Зенченко, председатель правления Союза инвесторов Казахстана Рустам Журсунов, член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Айжан Балакешова, вице-президент Ассоциации предприятий лёгкой промышленности Казахстана Инна Апенко, а также член совета менеджеров ERG и председатель наблюдательного совета Integra Construction KZ Шахмурат Муталип.

По итогам встречи Айбек Дадебай подчеркнул, что Деловой совет станет постоянно действующей площадкой для подготовки инициатив по предпринимательства, отраслей экономики и развитию совершенствованию взаимодействия государства и бизнеса.

#партия #Деловой совет #«Əділет»

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