В Павлодаре были открыты модульные казармы Национальной гвардии

В павлодарском полку Национальной гвардии состоялось открытие современных казарм модульного типа. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов, заместитель акима Павлодарской области Даурен Жабайбек, командующий региональным командованием «Шығыс» генерал-майор Арман Жумагалиев и представители взаимодействующих органов

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Красную ленту модульной казармы разрезали Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов и командующий РгК «Шығыс» генерал-майор Арман Жумагалиев.

- Сегодня мы открыли здания новых казарм модульного типа. Это демонстрирует заботу руководства страны во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и министерством внутренних дел Республики Казахстан. Военнослужащие Национальной гвардии всегда стоят на защите безопасности личности, общества и государства. Продолжайте достойно служить!

Воинская часть 5512 состоит как из батальона оперативного назначения по охране общественного порядка, так и подразделения специального назначения. Подобные нововведения будут продолжены и в дальнейшем, - пообещал Главнокомандующий.

Вновь построенные модульные здания состоят из помещений, предназначенных для различных целей. В частности они состоят из дежурных комнат, помещений для отдыха, хранения оружия и боеприпасов, чистки оружия, хранения средств индивидуальной бронезащиты. Также здесь находятся комнаты отдыха дежурного подразделения, спальни, раздевалки, ванные комнаты, санузлы, душевая, спортивный зал, тренажерный зал, класс боевой подготовки, класс тактико-специальной подготовки, воспитательно-образовательный класс, комната для сушки одежды и обуви, склад, а также боксы для хранения автотехники.

- Новый объект для солдат построен качественно. Поэтому поздравляю военнослужащих, проходящих службу в административном центре Павлодарской области. Желаем, чтобы таких модульных зданий строилось больше. Мы всегда готовы работать совместно с Национальной гвардией, - отметил заместитель акима Павлодарской области Даурен Жабайбек.

Также в мероприятии приняли участие и выступили член Ассамблеи народа Казахстана Светлана Шин и заместитель председателя Общественного объединения «Нур ана» Талжибек Атамбек. В свою очередь, руководитель Комитета солдатских матерей «Сердца матерей» Лилия Хайруллина отметила, что они остались довольны модульными казармами .

- Мы рады, что наши дети будут проживать в таких прекрасных казармах, оборудованных по последнему слову техники. Там очень тепло и уютно. Такие современные казармы созданы для того, чтобы солдаты могли спокойно служить, - отметила Лилия Хайруллина.

- В новых одноэтажных казармах для нас созданы все условия. У нас есть все необходимое для нашего повседневной службы. Здесь мы также можем заниматься и спортивной подготовкой. Классы для проведения занятий также большие и просторные. Поэтому я хочу сказать нашим родственникам, что у нас все в порядке, - сказал рядовой воинской части 5512 Нурлан Тадж.

Отметим, что теперь солдаты оперативного полка живут в новых модульных зданиях, в которых установлена мебель и оборудование. Каждая казарма рассчитана на 100 солдат. Новые жилые помещения имеют много особенностей: они блочно-модульного, высота от пола до потолка в боксах для хранения автотехники – не менее четырех метров. В свою очередь высота остальных помещений - не менее трех метров.

Напомним, воинская часть 5512 была сформирована Постановлением Совета министров Казахской ССР от 23 октября 1989 года, с местом дислокации в городе Павлодар, как отдельный специальный моторизованный батальон милиции.

9 декабря 2021 года батальон был реорганизован в полк. Личный состав воинской части 5512 в количестве до 235 военнослужащих несет службу в городе Павлодар на 80 пеших маршрутах патрулирования и 6 автомобильных маршрутах.

Основные направления служебно-боевой деятельности полка – это охрана общественного порядка совместно с органами внутренних дел, участие в пресечении массовых беспорядков, обеспечение общественной безопасности и правовых режимов чрезвычайного и военного положения, участие в антитеррористических операциях и в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и их последствий.