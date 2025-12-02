В Павлодаре пенсионерка едва не лишилась 24 млн тенге из-за мошенников

Закон и Порядок
121
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Аферисты искали жертву по уже проверенной схеме

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Уже обналиченные сбережения женщины спасли бдительная подруга и полицейские, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Аферисты искали жертву по уже проверенной схеме: женщине позвонили якобы из энергоцентра – мнимая сотрудница коммунальной организации назвала владелицу квартиры по имени отчеству, сообщила о необходимости поверки счетчика и попросила продиктовать код, поступивший с сервиса 1414. Ничего не подозревая, пенсионерка назвала присланный ей код.

И тут же состоялся второй звонок – теперь уже якобы из службы «Е-gov», оператор которой шокировал сообщением о том, что все данные пенсионерки взломаны. Чтобы не потерять квартиру, дачу, гараж и накопления, женщине посоветовали срочно выполнять все указания. При этом аферисты были на связи с пенсионеркой даже ночью, настаивали, чтобы она обналичила сбережения и держала их при себе, пока не придет надежный курьер для передачи их на «безопасный счет».

Не раздумывая, пенсионерка сняла со своего депозита 24 млн тенге, оплатила 800 тыс. тенге комиссионных сборов и, вернувшись домой, ждала дальнейших указаний. К счастью, пенсионерка все же зашла к подруге и поделилась переживаниями, а она уже и сообщила о своих подозрениях участковому инспектору полиции.

Стражи порядка сразу подключились и не позволили пенсионерке нарваться на еще большие неприятности.

– В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование. Установлены абонентские номера звонивших мошенников, ведется розыск подозреваемых, – сообщил Асхат Абетжанов, начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Павлодарской области.

Полиция в очередной раз призывает жителей быть предельно внимательными: никакие государственные органы не забирают деньги «на сохранность» и не направляют курьеров. Любые подобные звонки – это мошенничество.

#мошенники #пенсионерка

