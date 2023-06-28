В Павлодаре задержали закладчицу, замаскированную под фотографа

В Павлодаре задержали женщину, которая прятала наркотики, маскируясь под фотографа, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Подозреваемую задержали на улице города Павлодара. Женщина притворялась, что фотографирует объекты города.

"Получив вопрос, для чего она делает эти фотографии, женщина сообщила, что фотографировала понравившиеся ей достопримечателности города, но в итоге, ознакомив сотрудников порядка с видеозаписью, была вынуждена признаться, что осуществляла закладки", - сказал начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров она увидела объявление о трудоустройстве в интернет-магазин, занимающийся распространением наркотических веществ.

Пройдя инструктаж, подозреваемая стала курьером и должна была получать наркотики и закладывать с целью передачи другим лицам. Осуществив закладки, злоумышленница делала фото с координатами для операторов магазина.

В ходе личного обыска у нее были обнаружены и изъяты 36 свертков общей массой 54,35 грамма, которые содержат в своем составе психотропное вещество "Альфа-PvP".