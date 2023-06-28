В Павлодаре задержали закладчицу, замаскированную под фотографа

В Павлодаре задержали женщину, которая прятала наркотики, маскируясь под фотографа, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Подозреваемую задержали на улице города Павлодара. Женщина притворялась, что фотографирует объекты города.
"Получив вопрос, для чего она делает эти фотографии, женщина сообщила, что фотографировала понравившиеся ей достопримечателности города, но в итоге, ознакомив сотрудников порядка с видеозаписью, была вынуждена признаться, что осуществляла закладки", - сказал начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.
Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров она увидела объявление о трудоустройстве в интернет-магазин, занимающийся распространением наркотических веществ.
Пройдя инструктаж, подозреваемая стала курьером и должна была получать наркотики и закладывать с целью передачи другим лицам. Осуществив закладки, злоумышленница делала фото с координатами для операторов магазина.
В ходе личного обыска у нее были обнаружены и изъяты 36 свертков общей массой 54,35 грамма, которые содержат в своем составе психотропное вещество "Альфа-PvP".