В Петропавловске быстро растет микрорайон «Бірлік» для горожан, пострадавших от паводка
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В этом смог убедиться министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомившийся с ходом строительства домов в новом жилом массиве. Строительство ведется на средства компаний Kaspi, Kazakhmys и Kazminerals management. В микрорайоне «Бірлік» уже сдали в эксплуатацию порядка 200 жилых строений. И до 1 октября планируется ввести в эксплуатацию еще 700 домов.