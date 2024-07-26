В Петропавловске быстро растет микрорайон «Бірлік» для горожан, пострадавших от паводка

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В этом смог убедиться министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомившийся с ходом строительства домов в новом жилом массиве. Строительство ведется на средства компаний Kaspi, Kazakhmys и Kazminerals management. В микрорайоне «Бірлік» уже сдали в эксплуатацию порядка 200 жилых строений. И до 1 октября планируется ввести в эксплуатацию еще 700 домов.

фото акимата СКО

С каждым днем меняется облик нового уголка областного центра, совершенствуется планировка жилья. Так, строители делают теперь отдельный вход с улицы для котельной. Для строительства еще ста домов завершена разбивка участка.

По данным Ситуационного центра Министерства промышленности и строительства, всего в Северо-Казахстанской области после паводков проведено техническое обследование 3 993 объектов, по его результатам запланировано построить 700 домов (завершено 235), приобрести 1 329 домов (закуплено 836), отремонтировать 1 964 дома (по факту ремонту подвергся 1 001 дом).

Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строи­тельства домов для пострадавших от паводка и в новом микрорайоне «Копай». Общая площадь застройки составит здесь 44,6 га, здесь планируется разместить 29 многоквартирных жилых домов. Это 18 комплексов общей площадью 289,9 тыс. кв. м. В настоящее время ведется возведение девяти из них общей площадью 73,1 тыс. кв. м. Завершение строительства многоэтажек намечено на 2024–2025 годы. Глава Минпромстроя отметил оперативность и качество проведения строительных работ.

Также Канат Шарлапаев посетил микрорайон «Кожевенный» и ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ. В этом микрорайоне действуют несколько оперативных штабов, задача которых – быстрейшее устранение последствий паводка. Так, в доме Елены Волыриной работают рабочие из района Шал акына. Ущерб от стихийного бедствия, нанесенный ее усадьбе, составил 9,5 млн тенге. Жительница довольна ремонтом. Остались лишь отделочные работы, нужно наклеить обои, заменить двери и окна, постелить линолеум.

– Стройматериалы есть. Ребята работают с утра до вечера. Спасибо большое государству! – искренне благодарит Елена Волырина. – Мы не ожидали, что такая будет помощь оказана, что все так быстро сделают!

В работах по устранению последствий паводка задействовано 70 механизированных бригад из районов Северо-Казахстанской области.

– Люди рассчитывают на поддержку государства и получают ее, – отметил Канат Шарлапаев. – Темп оказания помощи набран достаточно высокий, в поставленные сроки мы все успеем сделать. В Северном Казахстане этот темп самый быстрый.

Министр проконтролировал также ход строи­тельства пятиэтажных жилых домов в селе Бесколь Кызылжарского района. Завершить работы здесь планируется к декабрю 2024 года. Генеральный подрядчик строительства – ТОО «Павлодарский завод «Темирмаш». Готовность проекта – 60%.

#паводок #жилье #строительство #Петропавловск #Бірлік

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