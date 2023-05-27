В Петропавловске иномарка влетела в остановку с людьми

Фото: Polisia.kz

В Петропавловске женщина не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта, где стояли люди, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

ДТП произошло 26 мая. 45-летняя жительница Петропавловска на автомобиле Honda Fit допустила столкновение с пассажирским маршрутным автобусом Lifan.

После столкновения водитель автомашины Honda Fit, не справившись с управлением и допустила наезд на остановочный павильон, расположенный по улице Жамбыла, где находились граждане, ожидавшие автобус.

В больницу доставлены трое пострадавших.

По результатам медицинского обследования оба водителя были трезвы. Транспортные средства водворены на специальную стоянку.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, ведется дознание.