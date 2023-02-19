В Петропавловске столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

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Землетрясение произошло в Казахстане
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
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В поисках смысла
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
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