В Петропавловске выпавший со 2-го этажа мужчина очнулся и вернулся в квартиру

Полицейские установили мужчину, выпавшего из окна 2-го этажа в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Сотрудники управления полиции установили мужчину, который выпал из окна и попал на видео.

Как проинформировал Сейильбек Елжасов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП Петропавловска, инцидент произошел утром 15 октября.

38-летний житель района имени Габита Мусрепова накануне приехал в Петропавловск по делам и снял квартиру на 2-ом этаже одного из домов по улице Ауэзова.

«По его словам, в квартире он был один, употреблял спиртные напитки. Выйдя на балкон покурить, мужчина потерял равновесие и упал на ступеньки. Через некоторое время самостоятельно пришел в себя и вернулся в квартиру. Претензий ни к кому он не имеет, за медицинской помощью не обращался. Во второй половине того же дня он благополучно уехал на автобусе в район, по месту своего постоянного жительства», – рассказал Елжасов.

Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно, добавил страж порядка.