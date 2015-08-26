Свежий выпуск В планах – увеличение экспорта Ержан КУРМАШОВ, начальник цеха № 1 ТОО «Стеклосервис»

Экспортоориентированность – это то, чего требуют от нас современные реалии, к чему призывает Президент Нурсултан Назарбаев казах­станские производства.

Однако в связи с девальвацией рубля, а именно Россия является нашим основным импортером, в первой половине года мы ощутили трудности. Предлагаемая нами цена вдруг стала неконкурентоспособной по сравнению с предложениями российских производителей, и процент экспорта снизился. Поэтому и я, и все наши работники заметно воодушевились, когда тенге был отправлен в «свободное плавание», а курс рубля вырос, и производители РФ стали поднимать стоимость своей продукции. В связи с этим наши цены, оставшись неизменными, вновь стали выгодными для российских покупателей, и мы надеемся, что в ближайшем будущем объемы экспорта значительно возрастут. Кроме того, мы нацелены на то, чтобы полностью обеспечивать нашими стеклопакетами и изделиями из стекла весь Казахстан.

Саратов, Самара, Тольятти, Оренбург, Ульяновск – во все эти города мы сегодня поставляем продукцию. Экспорт составляет около 25% от производимых нами изделий. С каждым годом наши объемы растут, и через 2–3 года мы планируем довести этот показатель до 50%.

Хочется отметить, что, несмотря на ситуацию в экономике, на нашем предприятии не возникало проблем с выплатой заработной платы, праздничных премиальных, перечислением социальных отчислений и уж тем более с сокращением кадров. О такой работе, как у нас, можно только мечтать.

Теперь, когда рост наших производственных показателей зависит не от курса чужой валюты, а от нашей работы и качества продукции, мы планируем продолжать трудиться, не сбавляя, а только наращивая темп.



