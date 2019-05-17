​В поддержку села

В Мажилисе 24 мая на парламентских слушаниях будут обсуждены актуальные вопросы производства мясо-молочной продукции.

В обсуждении примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных и местных исполнительных органов, представители НПП «Атамекен», отраслевых общественных объединений, сельхозтоваропроизводители, зарубежные и отечественные эксперты, СМИ.

Планируется рассмотрение актуальных вопросов производства, переработки и экспорта животноводческой продукции, государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, защиты внутреннего рынка от ввоза фальсифицированной продукции, сообщила пресс-служба Мажилиса.

По итогам совещания будут выработаны рекомендации Правительству Республики Казахстан.