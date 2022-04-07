При Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева начала действовать первая в республике сетевая инженерная школа.

В январе в ходе выступления в Парламенте Президент Касым-Жомарт Токаев заявил: приоритет должны получить технические специальности, будущее – за молодыми технарями. В Восточно-Казахстанском техуниверситете предложили свое решение по привлечению толковых, знаю­щих абитуриентов на технические специальности. Здесь открыли сетевую инженерную школу EKTU Educational Academy, которая объединила учащихся и учителей с кадрами и научно-образовательной базой вуза.

Как рассказали в университете, идея принадлежит председателю правления – ректору ВКТУ Жасулану Шаймарданову. Дело в том, что у вуза накоплен успешный опыт работы инженерных классов. В некоторых школах региона ребята, помимо основной программы, проходят онлайн-курсы по точным дисцип­линам: математике, физике, информатике. Получают углубленные знания. Кроме того, во время каникул университет собирает их в летнем лагере: старшеклассники знакомятся с лабораториями, пробуют себя в исследовательских проектах. Знакомятся, общаются, обмениваются идеями. Загораются интересом к техническим наукам.

– Сейчас мы решили поднять опыт на новый уровень – объединить в единую сеть школьников и преподавателей, заинтересованных в инженерных знаниях, – рассказала проректор по стратегии развития ВКТУ Сауле Рахметуллина. – Мы отобрали по области 27 школ и для лучших мотивированных учителей проведем онлайн-курсы. Летом они смогут пройти на базе университета дополнительное обучение, повысить квалификацию, обменяться опытом. Университет готов задействовать их как амбассадоров и даже платить небольшую зарплату.

Главная цель нового проекта – добиться более высокого уровня знаний выпускников по точным наукам. Не секрет, что сейчас такие предметы сильно «хромают», особенно в сельских школах, где остро не хватает педагогов. В рамках сетевой инженерной школы ребята из Тарбагатайского, Зайсанского, Катон-Карагайского районов, а также Усть-Каменогорска, Курчатова, Риддера, Алтая смогут не только подтянуть физику и математику, но и заняться прикладными научными проектами, принять участие в олимпиадах. Во время летних каникул для них распахнут двери научно-исследовательские цент­ры и лаборатории ВКТУ. Старшеклассники смогут собраться и в летнем экс­педиционном кампусе «Прос­тор» на берегу Бухтарминского водохранилища – совмес­тить отдых и учебу.

– Это первый в республике подобный проект, – пояснила ректор. – Его поддержали в областном управлении образования, а также наши вузы-партнеры. Помощь в проведении лекций и курсов пообещали в трех ведущих российских высших школах: Московском институте электроники и математики, Московском физико-техническом институте, Московском инженерно-физическом институте, больше известном как ядерный университет МИФИ. Скучно точно не будет!

К слову, открытие нового образовательного центра прошло предельно по-деловому, без разрезания ленточек и долгих парадных речей. Участники церемонии смог­ли познакомиться с оснащением учебных корпусов, лабораторий, побывали в университетском музее. Как подчеркнул директор Восточно-Казахстанского областного центра новых технологий в образовании Сергей Коваленко, новый проект непременно поможет старшеклассникам определиться с будущей профессией.