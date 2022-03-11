В помощь экологии

Природоохранные проекты «Казцинка» позволят на 20% сократить вредные выбросы в Усть-Каменогорске.

Вложения на миллиарды

На днях горно-металлургичес­кая компания на фоне ослабления пандемии и постепенного снятия карантинных ограничений возобновила традицию прямых встреч с представителями СМИ. Журналисты и блогеры смогли получить достоверную информацию по самым злободневным экологическим направлениям деятельности «Казцинка» – снижению воздействия на воздух, воду, а также по комплексной переработке техногенных отходов.

За время своей работы начиная с 1997 года компания вложила в природоохранные мероприя­тия больше 100 млрд тенге. Только на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе (УК МК) «Казцинка» выбросы диоксида серы снизились с 69 тыс. до 16 тыс. тонн в год. Как пояснил главный эколог УК МК Вадим Кушнарев, основополагающими стали 2004–2005 годы, когда на новую установку «Хальдор Топсе» перевели неутилизируе­мые ранее газы свинцового производства, а также 2011–2012 годы, когда была введены третья сернокислотная установка SNC Lavalin и медный завод. В целом комплекс оснащен 200 фильтрами с эффективностью 99,8%. За год здесь улавливают и переводят в серную кислоту 600 тыс. тонн газа.

– Если в 1997 году в среднем превышение по диоксиду серы составляло 5 предельно допус­тимых концентраций, то после 2012 года показатели достигли 1 ПДК, – рассказал эколог. – В этом году, несмотря на безветрие в январе-феврале в течение 26 дней, показатели по диоксиду серы не превышали 1 ПДК.

В 8,5 раза на УК МК снижены выб­росы свинца в пыли – с 94 тонн до 11 тонн в год. С целью дальнейшего уменьшения нагрузки на окружающую среду здесь с 2020 года приступили к реконструкции отделения пылеулавливания с постепенной заменой всех шести фильтров. Если в 2016 году средние показатели по содержанию свинца в атмосфере составляли 1,1 ПДК, то в 2021 году – 0,6 ПДК. Каждый час через фильтры проходит 4,5 млн кубометров газа, эффективность очистки от пыли – 99,9%. Весь уловленный фильтрами материал повторно направляется в производственный процесс для получения металла. К примеру, в 2021 году в технологический оборот было возвращено 120 тыс. тонн пыли.

– Сейчас мы готовимся к монтажу автоматизированных сис­тем мониторинга на всех семи источниках выбросов, то есть на трубах, – пояснил руководитель экологической службы УК МК. – Данные будут доступны специалистам областного департамента экологии в режиме реального времени.

Влияние УК МК на водные источники сведено к минимуму. Доля водооборота на предприятии составляет 99,6%, то есть сбрасывается всего 0,4%, или менее 1% от сбросов всех промышленных объектов Усть-Каменогорска. Причем если для подпитки комплекс берет воду питьевого качества с содержанием, например, цинка 0,11 мг на кубический метр, то пос­ле очистки в коллектор поступает вода с содержанием цинка 0,01 мг, то есть отвечающая самым высоким требованиям. В этом году, по словам Вадима Кушнарева, сброс также будет оснащен прибором автоматического мониторинга.

Вызовом для компании остается проблема мышьяка. Мышьякжелезосодержащий отход (МЖО) – единственный из 25­видов отходов на УК МК, который предприя­тие вывозит для захоронения на бывшем Семипалатинском ядерном полигоне. Площадка эта эксплуа­тируется с 2015 года, две карты уже заполнены и закрыты. Еще две построены. Всего проектом предусмотрено 14 карт. Причем специалисты постоянно ищут решения, как снизить объем отходов.

– В 2019 году «Казцинк» взял на себя обязательство по рекультивации исторического отвала мышьяковистых отходов в Усть-Каменогорске, – отметил эколог. – Мы закатали площадку в 5 гектаров тремя слоями суперасфальта по немецкой технологии. Обеспечили мониторинг воздуха, подземных и поверхностных вод в 2020–2021 годах. Он показал, что негативных изменений нет.

Чтобы легче дышалось

Компания неустанно работает над новыми проектами по снижению воздействия на окружающую среду. Как пояснил главный эколог «Казцинка» Казтай Такеев, металлурги стали партнерами республиканского Комитета экологического регулирования и контроля в работе над отечест­венными справочниками наилучших доступных технологий. Ориентиром служат аналогичные европейские справочники, в том числе по отношению к установкам по утилизации сернистого газа. На УК МК таких установок три, еще одна – в Риддере. «Казцинк» принял решение дооснастить все четыре сернокислотных производства фильтрами для дополнительной очистки газов. По сути, это четыре новых цеха, стоимость каждого – 17–18 млн долларов.

– Сейчас мы утилизируем крепкие газы с содержанием SO2 12%, а планируем уловить слабые газы с содержанием SO2 0,3%, – рассказал главный эколог компании. – Чем ниже концентрация газа, тем сложнее и дороже технология его утилизации. На Усть-Каменогорс­ком комплексе в 2023–2024 годах мы введем новые установки. Выбросы по диоксиду серы будут снижены на 20%, или на 3,2 тыс. тонны. Надеемся, что другие предприя­тия также проявят экологическую ответст­венность.