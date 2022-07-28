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В помощь гражданскому сектору
Наталья Денисова

В Кызылорде на левом берегу Сырдарьи открыли ресурсный центр неправительственных организаций.

Центр открыт по поручению главы региона Нурлыбека Налибаева, данному на ХХІV сессии областной Ассамблеи народа Казахстана.

Напомним, в Кызылорде несколько лет назад было построено уникальное здание, в котором и размещался в свое время центр «Рухани жаңғыру». В новом микрорайоне на левом берегу Сырдарьи оно стало первым сданным в эксплуатацию строением. И это была точная копия здания Казахского Центрального исполнительного комитета 1925 года, времени, когда Кызылорда называлась Кызыл-Орда и была столицей КазССР. Объект воссоздали по архивным чертежам.

Правда, копия КазЦИКа, прос­тенькая снаружи, внутри имеет вполне современные коммуникации. Здесь комфортно и удобно работать. А месяц назад Нурлыбек Налибаев дал поручение перепрофилировать здание.

– Необходимо реорганизовать центр «Рухани жаңғыру», расположенный на левом берегу, в Дом неправительственных организаций, который станет местом работы активистов региона, – сказал аким Кызылординской области на последней сессии областной АНК.

И поручение руководителя региона выполнено. Как отметил на церемонии открытия ресурсного центра НПО руководитель аппарата акима области Шахмардан Байманов, количество НПО в регионе растет с каждым годом. Это свидетельствует о повышении ответственности и активности гражданского сектора. На сегодня в области насчитывается 1 200 НПО, 454 из них активно участвуют в духовно-культурной, общественной жизни региона.

На сегодня в состав советов и комиссий при областных и районных акиматах включены представители 100 неправительственных организаций. Постоянно действует Совет при акимате области по взаимодействию и сотрудничеству с региональными неправительственными организациями. В его состав вошли руководители госучреждений, неправительст­венные организации разного направления, представители ассоциации «Гражданский альянс» города и районов, общественные активисты.

Как рассказали в областном акимате, введенный в эксплуатацию новый центр будет способствовать развитию гражданских инициатив, увеличению количества активных организаций, появлению новых идей и возрождению общественной жизни региона.

Здесь созданы все условия для работы, центр оснащен современной оргтехникой, помещений для проведения мероприятий достаточно. Планируется организация семинаров-тренингов, встреч, «круглых столов», обу­чающих курсов, конференций и познавательных мероприятий на различную тематику. А для координации работы центра областное управление общест­венного развития направит своих специалистов.

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