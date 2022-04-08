Волонтеры отправили собранные одежду, медикаменты и школьные принадлежности для жителей села Шалгын Западно-Казахстанской области, пострадавших от паводка.

– Сначала мы собирали все в едином волонтерском штабе по ликвидации последствий наводнения. Но пока там решается воп­рос с доставкой грузов, решили самостоятельно найти транспорт и отправить собранное пострадавшим. Ведь люди остались без самого необходимого, детям нужны школьные принадлежности. Собрали четыре мешка одежды и обуви для взрослых и детей, 20 школьных наборов для начальных классов с расчетом на два месяца учебы, хозтовары для 50 семей, медикаменты первой необходимости на 60 семей. Все это сегодня загрузили в легковую машину и отправили в Каратобинский район, – рассказывает волонтер, депутат областного маслихата Асель Мырзахметова.

Напомним, в селе Шалгын Каратобинского района, где проживают 190 человек, талые воды подтопили 29 домов и разрушили одно из зданий школы. Эвакуированы 96 сельчан, из них 50 детей, в том числе 37 школьников.

Также в области создан отдельный счет от областного филиала партии «AMANAT», куда все желающие могут перечислить деньги для финансовой помощи западноказахстанцам, чье имущество пострадало от паводка. Сейчас на счете собрано более 3 млн тенге.