От редакции

В материале «Схемы «серые», дороги черные», вышедшем в газете «Казахстанская правда» № 69 от 13 апреля 2022 года, редакцией допущена ошибка. В предложении «Порядка 336 млн тенге задолжал субподрядчик – некое ТОО «Теміржол жөндеу» – генподрядчику и западноказахстанским предпринимателям – поставщикам товаров и услуг при строительстве одной из дорог республиканского значения» неверно указана компания. Должником является ТОО «АDF strоy+».

ТОО «Теміржол жөндеу» в дорожном строительстве около 20 лет, является крупным подрядчиком по строительству дорог по всему Казахстану. Строительный контракт, о котором идет речь, а именно «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Казталовка – Жанибек – граница РФ, км 53–138» компания выиграла на открытом конкурсе.

Как отметили в ТОО «Теміржол жөндеу», на данном контракте работают и другие субподрядные организации, выполняющие намного более сущест­венные работы. Отвечая на указанные в материале заявления западноказахстанских предпринимателей, задействованных в проекте, генеральный директор ТОО «Теміржол жөндеу» А. А. Терекбаев сообщил, что печать ТОО никогда не передавалась никаким третьим лицам и хранится в офисе компании в Нур-Султане. Кроме того, ТОО «АDF strоy+» не является дочерней или аффилированной компанией ТОО «Теміржол жөндеу». По результатам работ, которые субподрядчик выполнил для ТОО «Теміржол жөндеу», ТОО «АDF strоy+» не только получило сполна оплату с ТОО «Теміржол жөндеу, но и осталось должно данной компании 100 млн тенге.

После 2020 года ТОО «ADF Stroy+» отказалось работать по договору с ТОО «Теміржол жөндеу».

Будучи кредитором ТОО «АDF strоy+», ТОО «Теміржол жөндеу» выражает свою озабоченность в отношении долга, а также солидарность с другими кредиторами.

ТОО «Теміржол жөндеу» продолжает реализацию данного проекта соглас­но контракту с АО «НК «КазАвтоЖол» и другими субподрядными организациями, которые придерживаются принятых обязательств.

Редакция приносит извинения руководству ТОО «Теміржол жөндеу» за допущенную ошибку.